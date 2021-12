https://cz.sputniknews.com/20211224/gazprom-jiz-ctvrty-den-neobnovuje-dodavky-plynovodem-jamal--evropa-16967743.html

Gazprom již čtvrtý den neobnovuje dodávky plynovodem Jamal – Evropa

Gazprom již čtvrtý den neobnovuje dodávky plynovodem Jamal – Evropa

Gazprom znovu nerezervoval kapacity plynovodu Jamal – Evropa pro tranzit plynu přes Polsko. Svědčí o tom údaje portálu GSA Platform. 24.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-24T10:36+0100

2021-12-24T10:36+0100

2021-12-24T10:36+0100

svět

gazprom

rusko

plynovod

ruský plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/839/19/8391950_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_bbef9ad1c0a3ac63a04de29d81575474.jpg

Ruská společnost dříve nerezervovala dodávky v pravidelné dražbě (končí v 17.00 SEČ), ale v tédodatečné (končí ve 2.30 SEČ), a užívala také krátkodobého denního rezervování na několik hodin. Avšak v pátek, již čtvrtý den za sebou, zůstaly tyto opce nevyžádané. Kapacity se nabízely při vstupu do polského úseku plynovodu, který je pro Gazprom jednou z hlavních tras dodávek plynu do Evropy.Gazprom postupně snižoval rezervování kapacit plynovodu od konce minulého týdne. Na 17. prosince odkoupila společnost 27 milionů kubíků, na 18. prosince – 5,2 milionu, na 19. prosince – 4,2 milionu, a na 20. prosince – 3,8 milionu z přístupných 89,1 milionu kubíků. Dříve v tomto měsíci rezervovala denně 31,4 milionu kubíků.Když exportér komentoval dynamiku dodávek, oznámil, že jedná podle objednávek spotřebitelů v plném souladu se smluvními závazky. Snížení dodávek po této trase spolu s jinými činiteli ovlivňuje nálady účastníků plynového trhu. Cena futures na plyn dosáhla tento týden poprvé v dějinách 2190 amerických dolarů za jeden tisíc kubíků.Plynovod Jamal-Evropa je spolu s plynovodem Nord Stream a ukrajinským přepravním systémem jednou z hlavních tras pro dodávky ruského plynu do Evropy. Prochází čtyřmi zeměmi - Ruskem, Běloruskem, Polskem a Německem a může ročně přečerpat až 33 miliard kubíků plynu.Dlouhodobá smlouva Gazpromu s Polskem o tranzitu plynu tímto plynovodem vypršela v minulém roce, a na plynový rok 2020–2021 rezervovala společnost kapacity plynovodu v aukcích.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211224/mzv-rf-zatahovani-ukrajiny-do-nato-vyvolava-hrozbu-rozsahleho-vojenskeho-konfliktu-v-evrope-16966782.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, rusko, plynovod, ruský plyn