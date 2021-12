https://cz.sputniknews.com/20211224/general-pavel-neco-tusi-nesmime-ustupovat-zlu-za-ukrajinu-musime-bojovat-rika-16971714.html

Generál Pavel něco tuší? Nesmíme ustupovat zlu, za Ukrajinu musíme bojovat, říká

Generál Pavel něco tuší? Nesmíme ustupovat zlu, za Ukrajinu musíme bojovat, říká

V Evropě se schyluje k největší bezpečnostní krizi od konce 2. světové války, varoval bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Armádní generál ve... 24.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-24T21:18+0100

2021-12-24T21:18+0100

2021-12-24T21:18+0100

česko

nato

ukrajina

konflikt

česká republika

válka

petr pavel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1098/95/10989545_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_15b33e3c94b4604976b43c2e94b9f791.jpg

Na pozadí rostoucího napětí kolem Ukrajiny, ale i ruské nabídky k uzavření dohody se Spojenými státy o bezpečnostních zárukách, se generál Pavel rozhodl na serveru Deník.cz zveřejnit autorský článek.V něm Rusko označuje za „prokazatelně agresivní mocnost, která viní z agresivity všechny kolem“. Podle něj „ruské podmínky“, které minulý týden představilo ruské ministerstvo zahraničí, fakticky rozdělují svět na sféry vlivu. To je podle Pavla pro demokratické země nepřípustné.Právě kvůli možným obětem se Pavel nejspíše obává, že alespoň část Západu na dohodu s Ruskem skutečně přistoupí. Podle něj by to znamenalo, že se o Ukrajině, kterou označil za „napadenou a okupovanou“ zemi, bude jednat „bez ní“. Tomu je nutné zabránit.Ostatně Pavel dává jasně najevo, že by Česko s ohledem na své historické zkušenosti nemělo zůstat stranou.Zda oněmi „bezzubými opatřeními“ mají být současné sankce proti Rusku, které ke změně ruské zahraniční politiky nepřivedly, generál neupřesnil. Nicméně ve svém apelu proti případné dohodě s Ruskem zacitoval i generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga.Podle všeho nyní mají členské země NATO dle Pavla nejspíše příležitost dokázat, jak dobře jsou připraveny bojovat. Dnešní situace má totiž „potenciál přerůst v největší bezpečnostní krizi v Evropě od konce druhé světové války“.V závěru Pavel apeloval na české politiky a bezpečnostní analytiky, aby přes svátky věnovali „pozornost důkladnému sledování a hodnocení situace, variant možného vývoje, jejích možných dopadů na ČR a přípravě společných stanovisek a postupů s našimi spojenci“. Svá doporučení ovšem nezmínil.Připomeňme, že nová ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce zjednodušit vyslání českých vojáků mimo do zahraničních operací. Jako příklad zmínila hranici mezi Polskem a Běloruskem.Mezitím ruský ministr zahraniční Sergej Lavrov ve svém rozhovoru pro bosenská média varoval před možnými nepříznivými následky snahy zatáhnout Ukrajinu do Severoatlantické aliance. Podle šéfa ruské diplomacie totiž kurz Západu, zaměřený na vstup Ukrajiny do NATO, pro Moskvu znamená nepřijatelná vojenská rizika.Zároveň ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že se Kyjev připravuje na silové urovnání konfliktu na Donbasu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211223/putin-rf-ve-vztazich-s-kyjevem-musi-myslet-na-bezpecnost-ale-konflikt-neni-nasi-volbou-16957908.html

ukrajina

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, ukrajina, konflikt, česká republika, válka, petr pavel