Gorbačov obvinil USA z domýšlivosti po rozpadu SSSR



Když Gorbačov odpovídal na otázku, jestli bylo možné vybudovat vztahy s Washingtonem jiným způsobem bez újmy pro Rusko, připomněl, že rozklad země způsobil „kolaps ekonomiky a chaos“.Gorbačov se domnívá, že ruské vedení na to zpočátku reagovalo velmi mdle, a pak se rozhodlo „uvalit vinu“ na něho.Bývalá hlava státu zároveň vyjádřila jistotu v tom, že ještě není pozdě se k těmto myšlenkám vrátit. „Nevím, jestli k tomu dochází už teď, po jednání prezidentů Ruska a USA (Vladimira Putina a Joea Bidena, pozn. red.), nějaký ten proces už ale začal. Podporuji to a doufám, že bude výsledek – takový, aby se všechny evropské země cítily v bezpečí,“ podotkl Gorbačov.Moskva zveřejnila minulý týden návrhy smlouvy s USA a dohody s členskými zeměmi NATO, do nichž byla zařazena mj. ustanovení o vzájemných zárukách bezpečnosti v Evropě, o nerozmístění raket středního a krátkého doletu v dosahu jeden druhého a o zřeknutí se dalšího rozšiřování aliance, mj. díky bývalým republikám SSSR. Jak prohlásil v rozhovoru pro Sputnik náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov, nezareaguje-li Západ na tyto požadavky, může začít nové kolo konfrontace.Očekává se, že první kola jednání o této otázce se mohou konat v lednu.Ruský prezident již dříve nejednou zdůraznil, že rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na Ukrajině jsou pro Moskvu „červené čáry“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

