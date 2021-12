https://cz.sputniknews.com/20211224/havlovske-tradice-kuba-si-s-vami-jen-vytre-prel-lipavsky-si-kopl-do-kuby-na-twitteru-a-uz-to-jelo-16967949.html

Havlovské tradice? Kuba si s vámi jen vytře pr*el. Lipavský si kopl do Kuby na Twitteru a už to jelo

Novopečený ministr zahraničí České republiky Jan Lipavský se na svém twitterovém účtu rozhodl vymezit se vůči politice kubánské vlády. Ve zveřejněném tweetu... 24.12.2021, Sputnik Česká republika

Nová tvář české diplomacie a člen pirátské strany Jan Lipavský hned na začátku svého působení ve funkci názorně ukázal, že havlovská zahraniční politika pro něj není jakýmsi prázdným heslem. Jedním z prvních terčů kritiky ze strany šéfa českého zahraničního resortu se stala vzdálená Kuba, konkrétně tamní vláda, která podle Lipavského porušuje lidská práva a neoprávněně zatýká demonstranty.Výzvu Lipavského jednoznačně podpořil bývalý náměstek ministra zahraničí ČR a někdejší místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který mimo jiné vyslovil názor, že by Česko mělo převzít toto téma v době svého předsednictví v Evropské radě v příštím roce.Ostuda anebo principiální pozice?Vyjádření Lipavského, který ještě před jmenováním vlády čelil kritice ze strany prezidenta Miloše Zemana kvůli svým politickým postojům v oblasti zahraniční politiky, se ale nesetkalo s Pochopením. Dotyčný to nyní značně schytal i od běžných uživatelů na internetu. V komentářích pod tweetem, v němž český ministr zkritizoval kubánskou vládu, se hned objevily výtky týkající se pokrytectví či dvojitého metru.V dalším komentáři lidé Lipavskému připomněli, že k porušení lidských práv dochází také v některých státech Evropské unie, konkrétně šlo o zákroky policie proti demonstrantům ve Francii, Španělsku a v dalších evropských zemích.Řada uživatelů vyzdvihla téma dlouholetého pronásledování zakladatele WikiLeaks Juliana Assangeho a netajila své zklamání tím, že Lipavský zřejmě nemá zájem se k tomu vyjadřovat.Objevili se i ti, kteří považovali jednání Lipavského nejen za nevhodné, ale dokonce i za ostudu.Nechyběli ani ti, co nového českého ministra podpořili a ocenili jeho snahy navázat na havlovské tradice ve své zahraniční politice.Někteří uživatelé na Twitteru také zdůrazňovali, že krok nového šéfa české diplomacie nebude mít žádný vliv na politické dění na Kubě.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

