Helena Vondráčková popřála krásné svátky svým sledujícím. Přišla odezva

Helena Vondráčková popřála krásné svátky svým sledujícím. Přišla odezva

Celý rok 2021 utekl, jako voda a blíží se konec roku. Vánoce, na které mnozí čekali celých dvanácft měsíců, jsou konečně tady.

Ani letos Vondráčková nezapomněla na své obdivovatele a potěšila je milým přáním od srdce. A myslela nejen na své české publikum, ale i na to zahraniční, jelikož připojila přání hned v několika jazycích.Zmínila také koncert v Lucerně, který sice provázely komplikace, ale nakonec se konal. Prý se setkal s obřím úspěchem, jelikož byl vyvrcholením turné Vzhůru k výškám. „Lidé byli nadšení. (…) Obrovské úspěchy, standing ovation. Co víc si přát,“ dodala.A její přání fanoušci velmi ocenili a záhy jí ho vrátili.Přišly ale i další reakce: „Vám také krásné Vánoce a Šťastný Nový rok. Turné bylo naprosto úžasné, protože Vy jste úžasná! Děkujeme za něj i za vás!“Jde tedy vidět, že Vondráčková na své síti jen milé a přejícné lidi.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

