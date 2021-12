https://cz.sputniknews.com/20211224/konec-civilizace-v-primem-prenosu-cechy-pobourila-norska-reklama-s-gay-santou-16969863.html

„Konec civilizace v přímém přenosu.“ Čechy pobouřila norská reklama s gay Santou

V Norsku byla natočena vánoční reklama, ve které se Santa Claus při rozdávání dárků uchýlil k pomoci norské státní služby, aby strávil Štědrý den se svým... 24.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-24T15:20+0100

2021-12-24T15:20+0100

2021-12-24T15:20+0100

česko

česká republika

norsko

pošta

reklama

Příběh danéreklamy pojednává o utrpeních lehce prošedivělého a atraktivního muže, který má každý rok trávit svátky s rodinou své sestry, zatímco jeho milenec Santa má během Štědrého dne pracovní povinnosti a může k němu dorazit jen na chvíli, aby předal dárek, a pak se hned se schová v komíně. A tak to pokračuje rok za rokem. Jednou ovšem muži přinese dárky poštovní doručovatelka. Otec Vánoc se pak objeví uprostřed obývacího pokoje a svého hostitele vášnivě políbí.Jak píše BBC, daná reklama se stala ukázkou progresivity norské společnosti ve vztahu k sexuálním menšinám, neboť byla v této zemi všeobecně dobře přijata.„Rozsah odezvy nás překvapil. Čekali jsme jistou reakci, ale rozhodně ne takovou,“ dodala.V Česku ale tato reklama jednoznačně budí kontroverze. Nemálo lidí na sociálních sítích uvedlo své vyhrocené reakce.„Snad u nás nikoho nenapadne natočit, jak podobný strejc líbá malého Ježíška...“ doufá Nathaniel Filip de Aras.„Nevím, tohle je i na mě trochu moc. Tohle lidi víc naštve než spojí. Santa má odjakživa paní Santovou nemělo by se vše politicky korektně přepisovat,“ odsuzuje sexualizaci vánočního idolu Milan Nedvěd.„Fakt je to nutné? A ukamenujte mě teď…“reagoval zoufale Marek Černý.„Nechápu pointu, jak to souvisí s Vánoci? A kam se poděla paní Santová? To teď jako všichni budou duhový?“ kroutí hlavou Marta Sládková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

norsko

2021

