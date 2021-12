https://cz.sputniknews.com/20211224/na-deficit-vitaminu-b12-muze-ukazat-neobycejny-reflex-na-nohach-vyskytuje-se-i-u-vas--16962758.html

Na deficit vitamínu B12 může ukázat neobyčejný reflex na nohách. Vyskytuje se i u vás?

Na deficit vitamínu B12 může ukázat neobyčejný reflex na nohách. Vyskytuje se i u vás?

Nedostatek vitaminu B12 se projevuje pomalu, což komplikuje včasné určení diagnózy. Jako důsledek se začínají objevovat neurologické komplikace, mezi nimiž je... 24.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-24T07:00+0100

2021-12-24T07:00+0100

2021-12-24T07:00+0100

zdraví

deficit

noha

vitamín b12

reflex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/432/12/4321205_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_52b596c97112ee4f46ad3ff09926ebeb.jpg

Jedná se o patologický reflex, který se projevuje narovnáváním palce na noze. Babinského reflex je zjišťován v rámci neurologického vyšetření. Při vyšetření lékař projde ostřejším předmětem po zevní části dolní končetiny od paty směrem k malíku. Pokud dojde k narovnání palce, jedná se o Babinského reflex. Ostatní prsty na noze budou připomínat vějíř. Lékař Laurence Knott uvádí, že reflex je normální u dětí ve věku do dvou let, u dospělých většinou svědčí o poruchách centrálního nervového systému.Vitamín B12 je nezbytný organismu při tvorbě červených krvinek a také zabezpečuje normální fungování nervového systému a syntézu DNA. Při jeho deficitu vzniká celá řada symptomů, které nelze ignorovat. Ke klíčovým příznakům patří:Glositida, parestézie, poruchy chůze, deprese, nervozita a také poruchy zraku.Lékaři zdůrazňují, že včasná diagnóza a léčení musí být zahájeny co nejdříve. Podle lékaře se některé příznaky při léčbě zlepší, pokud ale pacient přišel pozdě a deficit vitaminu B12 přetrvával dlouho, některé následky můžou být trvalé.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211223/dietolozka-uvedla-co-je-treba-vedet-o-vitaminech-skupiny-b-jak-poznat-deficit-a-jak-se-mu-vyhnout--16947670.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deficit, noha, vitamín b12, reflex