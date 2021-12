Na Staroměstském náměstí rozlévali polévku. Nemohl však za to primátor Hřib

https://cz.sputniknews.com/20211224/na-staromestskem-namesti-rozlevali-polevku-nemohl-vsak-za-to-primator-hrib-16975808.html

Polévku rozlévali zástupci iniciativy od 12 do 14 hodin ve stánku na Staroměstském náměstí. Podle zástupce iniciativy Jiřího Janečka byl zájem velký, nějakou dobu podle jeho tvrzení byla dokonce na polévku fronta.Podle něj je akce symbolikou toho, že normální život stále může fungovat.Podle Janečka iniciativa použila celkem 66 kilogramů ryb, rozdalo se zhruba 500 porcí.Rozdávání polévky bylo stejně jako všechny akce iniciativy spojené s kritikou protiepidemických opatření.Druhou skupinou pak mají být neočkovaní a lidé, které tato opatření ekonomicky postihla. Cílem akce tak podle něj bylo lidi spojit a podpořit pozitivní atmosféru.Doplnil, že budou „stát na straně svobody“.„Naše cesta je jednoduchá, buď vyhrajeme, nebo nás musí zavřít,“ řekli s tím, že už nemají kromě svobody o co přijít.Iniciativa Chcípl PES sdružuje podnikatele, kteří nesouhlasí s protiepidemickými opatřeními vlády.Letos v březnu se změnila na politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES, které kandidovalo v podzimních parlamentních volbách, v nichž získalo 0,4 procenta hlasů.Předchozí protestní akce se konala 12. prosince na Václavském náměstí. Účastníkům se nelíbí povinné očkování pro osoby nad 60 let. Během demonstrace účastníci také podepisovali petice proti povinnému očkování.Podle údajů policistů byli na místě přibližně čtyři tisíce demonstrantů. Protestovali proti uzavření vánočních trhů. Lidé s sebou přinesli transparenty s nadpisy: „Braňme děti před vůlí státu. Stop jedopichům!“, „Stop covidové totalitě! Ústava není toaletní papír!“ „Stop cenzuře,“ ozývá se volání po svobodě.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

