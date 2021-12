https://cz.sputniknews.com/20211224/nepoznala-bych-ze-jste-tehotna-maresova-se-ukazala-v-prilehavych-satech-a-fanousci-jen-zirali-16967340.html

„Nepoznala bych, že jste těhotná.“ Marešová se ukázala v přiléhavých šatech a fanoušci jen zírali

Manželka Leoše Mareše, Monika Marešová, se se svými příznivci podělila o další snímek z rodinného alba. Ukázala totiž všem, že může být šik a sexy i v... 24.12.2021, Sputnik Česká republika

Říká se, že těhotenství je to nejkrásnější období v životě ženy. Některé ženy by sice nesouhlasily, ale to zřejmě není případ Moniky Marešové. Ta totiž s požehnaným stavem jenom „roste“ do krásy. A myslí si to i fanoušci, kteří jí to dali jasně najevo pod novou fotografií, která se objevila na jejím Instagramu.A vypadá to, že Moničin outfit se u fanoušků setkal s velkým nadšením. Mnozí jí totiž psali, že jí velmi sluší nejen požehnaný stav, ale také tento módní kousek.A přidávali se další: „Jste krásná.“Kromě toho si některé ženy posteskly, že by potřebovaly přesně takovou dokonalou figuru, jakou má Monika.A na postavu se objevilo více komentářů. Někteří se dokonce divili tomu, že na Monice žádné těhotenství není znát.I přes to, že Monika je nyní v očekávání svého prvního potomka, vypadá báječně.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili,že čekají na přelomu února a března první společnédítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

