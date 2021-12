Novotný odepsal Petra Pavla jako kandidáta na Hrad. Uvedl i důvod, proč by měl generál sám ustoupit

https://cz.sputniknews.com/20211224/novotny-odepsal-petra-pavla-jako-kandidata-na-hrad-uvedl-i-duvod-proc-by-mel-general-sam-ustoupit-16970968.html

Již příští rok se čeští občané dozvědí, kdo se zúčastní klání o prezidentské křeslo poté, co současná hlava státu Miloš Zeman v roce 2023 opustí svou funkci. V poslední době se začalo spekulovat o kandidatuře šéfa hnutí STAN a prvního vicepremiéra Víta Rakušana, který na začátku neodmítal, že by se o tento post mohl ucházet. Před pár dny ale Rakušan rozptýlil veškeré naděje svých stoupenců a otevřeně prohlásil, že se v nejbližších letech bude plně věnovat práci ve vládě, a tím pádem nehodlá kandidovat v prezidentských volbách.Rozhodnutí Víta Rakušana považuje za rozumné starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který zastává názor, že by se proti Babišovi, pokud bude kandidovat, měl postavit jeden společný kandidát. Tímto kandidátem přitom má být nikoliv generál Petr Pavel, o němž také aktivně hovoří jako o možném adeptovi na post prezidenta, ale bývalý ministr financí a někdejší šéf KDU-ČSL a TOP 09 Miroslav Kalousek.K výroku řeporyjského starosty se později vyjádřil i samotný český generál. Petr Pavel totiž poznamenal, že si nemyslí, že by na názor Novotného měl nějak reagovat.Šance KalouskaKromě generála Petra Pavla na tweet Pavla Novotného reagovali i běžní uživatelé na Twitteru. Jedni z nich tvrdili, že by Kalousek dobře zvládl plnění prezidentských povinností, druzí zas pochybovali o tom, zda by bývalý ministr financí dokázal získat dostatečnou podporu ze strany občanů.Do této diskuze se následně nečekaně zapojil i sám Miroslav Kalousek, který vyvrátil předpoklad tom, že nemá šance přesvědčit většinu obyvatel během možné prezidentské kampaně.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

