https://cz.sputniknews.com/20211224/politicky-tiktok-je-tady-lide-reagovali-na-vanocni-prani-trojkoalice-spolu-na-vecne-casy-16971917.html

„Politický TikTok je tady,“ lidé reagovali na vánoční přání trojkoalice. SPOLU na věčné časy?

„Politický TikTok je tady,“ lidé reagovali na vánoční přání trojkoalice. SPOLU na věčné časy?

Premiér a předseda ODS Petr Fiala, předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka společně... 24.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-24T18:06+0100

2021-12-24T18:06+0100

2021-12-24T18:06+0100

česko

kritika

koalice

vánoce

blahopřání

petr fiala

spolu

markéta pekarová adamová

marian jurečka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/16971587_22:0:1412:782_1920x0_80_0_0_255bd256b8d27c547586a701e164af85.jpg

„Milí přátelé, děkujeme vám všem za tento rok a děkujeme vám za vaši podporu,“ začal krátké video premiér Fiala. „Rádi bychom vám z celého srdce popřáli krásné vánoční svátky,“ přidala šéfka TOP 09 Pekarová Adamová. „Protože na vánočních svátcích je nejkrásnější to, když jsme všichni SPOLU,“ dodal lídr KDU-ČSL Jurečka.Navázal tím na název koalice, kterou strany vytvořily před parlamentními volbami, a jejíž logo je uvedeno i ve videu. Mohlo by to znamenat, že politici její využití zvažují i pro nadcházející senátní a komunální volby. Připomeňme, že premiér již dříve vyzýval k zachování koalice.Reakce uživatelů na TwitteruZatímco mnoho uživatelů na oplátku popřálo politikům veselé Vánoce, objevilo se také mnoho naštvaných komentářů. Zejména souvisejících s novými opatření, které omezí vánoční i silvestrovské oslavy. Tak například s koncem nouzového stavu od 26. prosince přestane platit omezení otevírací doby restaurací, zároveň se ale akcí nemůže od 29. prosince do 2. ledna účastnit víc než 50 lidí bez místa k sezení a u stolu v restauraci se povolený počet lidí sníží na čtyři.„Kdybyste raději místo natáčení vánočních vzkazů nastudovali Ústavu a zákon a nemuseli pak být za totální kretény a rušit pár hodin staré opatření. Dělají si z nás zase srandu i za hranicemi,“ vytýká další komentující s odkazem na novinku nového ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který by zpřísnil pravidla pro návrat do Česka pro lidi, kteří byli očkovaní jen dvěma dávkami vakcíny proti covidu.Po několika hodinách samo ministerstvo odvolalo zprávu, že od 3. ledna budou muset mít Češi před návratem domů PCR test, pokud se nevracejí vlastním vozem.Jiní uživatelé charakterizovali video jako nevkusné a zpochybňovali upřímnost jednoty politiků.„Pane profesore, toto video je bohužel daň za to, že jste tam, kde jste. Věřím stále, že vám jednoho dne dojde, s kým jste se spojil a že se za to jednou všem omluvíte a budete se stydět. Moc,“ napsal muž s přezdívkou Babylonský Homér.„Tak když jste spolu, tak proč to každý posílá to samé zvlášť. Tím jenom potvrzujete, že to je vaše falešná politická agitka, navíc, že nejste vůbec spolu jako jedna firma, ale každý kope za sebe a že to, co jste udělali, byl jeden velký podvod, abyste se dostali k moci,“ dodal další.„Už by to chtělo něco jiného, než se spolu neustále fotit,“ kritizoval jiný uživatel.„Politický TikTok je tady. Pouhá banda kašparů neschopná řešit cokoli,“ zaznělo.„Zase je to takové nejasné. Na tu večeři se jde ke kterému z Vás?“ zavtipkoval jeden z komentujících.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kritika, koalice, vánoce, blahopřání, petr fiala, spolu, markéta pekarová adamová, marian jurečka