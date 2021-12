https://cz.sputniknews.com/20211224/pristi-rok-bude-zase-uspesny-rekl-babis-ve-svem-vanocnim-prani-obleceny-do-originalniho-svetru-16973862.html

Příští rok bude zase úspěšný, řekl Babiš ve svém vánočním přání oblečený do originálního svetru

Příští rok bude zase úspěšný, řekl Babiš ve svém vánočním přání oblečený do originálního svetru

Poprvé za dlouhá léta předseda hnutí ANO Andrej Babiš neslaví Vánoce jako premiér, a stejně tak se poprvé za poslední léta obrátil na Čechy s vánočním poselstvím jako opoziční poslanec. Nehledě na to Andrej Babiš nepostrádá optimismus a je si jistý, že Česko čekají dobré časy. Ve svém videu zveřejněném na sociálních sítích český politik poděkoval všem občanům za to, že společně dokázali zvládnout velmi těžký uplynulý rok.Ve druhé části videa, v níž byli kromě Babiše vidět také jeho psi Ella a Gigi, bývalý premiér ujistil své sledující, že příští rok by měl být pro Čechy velice úspěšný.Vánoční přání lídrů SpoluK vánočním svátkům poblahopřál i současný český premiér Petr Fiala. Šéf ODS se to ale rozhodl udělat spolu se svými politickými partnery z koalice Spolu, a sice s předsedkyní Poslanecké sněmovny a šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a ministrem práce a sociálních věcí a předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

