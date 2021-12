https://cz.sputniknews.com/20211224/rodina-tomase-plekance-a-lucie-safarove-se-v-pristim-roce-rozroste-o-dalsiho-clena-16970592.html

Rodina Tomáše Plekance a Lucie Šafářové se v příštím roce rozroste o dalšího člena

Český hokejista Tomáš Plekanec a jeho manželka Lucie Šafářová snad nemůžou být šťastnější. Poté, co se jim narodila dcerka a vzali se, je čeká další významný... 24.12.2021, Sputnik Česká republika

Radostnou novinku, že malé Leontýnce příští rok přibude bratříček nebo sestřička, na sociální síti sdíleli oba manželé.A o šťastnou novinku se na sociální síti stejnou fotografií podělil i Plekanec. „Přeji vám všem Šťastné a Veselé Vánoce! U nás ty příští budou zase o něco bláznivější! #4 na cestě!“ napsala hokejista a dodal hashtagy #rodinajenejvic, #vanoce. #deti a #radost.A radost z oznámení těhotenství měli jak fanoušci Šafářové, tak fanoušci Plekance. Posílali jim tak plno gratulací a krásných zpráv.A gratulace neznaly konce: „Moc blahopřejeme!!!! Úžasné vánoční překvapení!!!“„No, to je tak nádherná fotka. Vše jenom, nej, nej přeji, jste úžasní…“ rozplývali se fanoušci.Mnozí z nich navíc podotýkali, že to je ten nejlepší dárek.Našlo se ale i pár uživatelů, kteří si do Plekance rýpli v souvislosti s jeho dětmi z prvního manželství.A další s dotazy pokračovali: „A kde jsou kluci?“Tomáš PlekanecTomáš Plekanec je hokejový útočník hrající za český extraligový klub Rytíři Kladno. Sportovec se v roce 2011 oženil se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. V tomto manželství se jim narodili synové Matyáš a Adam. V roce 2018 se manželé rozešli a Plekanec zveřejnil svůj vztah s tenistkou Lucií Šafářovou. Před Vánocemi 2019 se jim narodila dcera Leontýna a v září 2021 se vzali. V roce 2022 se jim má narodit další společný potomek.Lucie ŠafářováLucie Šafářová je bývalá česká tenistka hrající levou rukou, která se na profesionálních okruzích pohybovala v letech 2001–2019. K tenisu se dostala již ve třech letech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

