Rusko odpálilo salvy raket hypersonického systému Zirkon

Velká událost v životě Ruska a krok směrem ke zvýšení jeho bezpečnosti a obranyschopnosti. Takovými slovy dnes Vladimir Putin popsal význam úspěšného cvičného odpálení salvy raket hypersonického systému Zirkon, k němuž došlo v ranních pátečních hodinách.Putin zároveň pogratuloval všem specialistům, kteří pracovali nad vyvíjením hypersonického systému Zirkon, mezi nimiž jsou vývojoví pracovníci, inženýři a konstruktéři.Brzké ukončení zkoušekNa začátku tohoto týdne ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu informoval o tom, že státní zkoušky hypersonické řízené střely Zirkon jsou téměř dokončeny.Šojgu také zdůraznil, že Rusko je nyní světovým lídrem, co se týče vybavení moderními zbraněmi.Střela ZirkonZirkon je první hypersonická řízená střela na světě schopná dlouhého aerodynamického letu s manévrováním v atmosféře pomocí vlastního tahu motoru. Dosahuje maximální rychlosti M9 (devítinásobek rychlosti zvuku, přes deset tisíc kilometrů za hodinu) a maximálního dostřelu tisíc kilometrů. Zirkony se mají používat na hladinových lodích a ponorkách, a to jak na perspektivních, tak na rozestavěných.Zirkony mají být vyzbrojeny fregaty projektu 22350, nejnovější víceúčelové ponorky projektu 885M Jaseň-M, a také křižník Admirál Nachimov, který prochází modernizací, dále ponorka Irkutsk, která by měla být modernizována na úroveň 949AM.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

