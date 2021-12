https://cz.sputniknews.com/20211224/slovensky-ministr-odhalil-recept-na-specialni-vanocni-sunku-vzdy-vsem-mimoradne-chutna-chlubi-se-16968189.html

Slovenský ministr odhalil recept na speciální vánoční šunku. „Vždy všem mimořádně chutná,“ chlubí se

Slovenský ministr školství Branislav Gröhling rád peče a vaří. U příležitosti Vánoc se podělil s portálem Topky.sk o tajemství přípravy perfektní šunky... 24.12.2021, Sputnik Česká republika

Ministr školství nenechává nic náhodě a vánoční cukroví peče dříve, aby bylo na svátky vše hotovo. Gröhling portálu přiznal, že u nich doma je vše spravedlivě rozděleno: „Já obvykle donesu napečené koláče, máma udělá čočkovou polévku a s tátou smažíme ryby,“ popsal.Mezi méně obvyklý recept, který u ministra nesmí chybět, ale patří vánoční šunka.Postup přípravy: Šunku vaříte s červeným vínem, plátky pomeranče, stroužky česneku, cibulí, skořicí, semínky koriandru a badyánem ve velkém hrnci. Vaří se několik hodin nebo dokud úplně nezměkne. Teprve tehdy kyselost pomeranče, chuť vína a vůně skořice a badyánu proniknou do šunky. Po jejím uvaření rozvaříte skořici, med a povidla a potřete šunku a dáte ji zapéct asi na 15 minut, aby se na vrchu udělala glazura.„Mám ji nesmírně rád. Je to perfektní recept a vždy všem mimořádně chutná,“ řekl ministr.Skořicové hvězdičkyJako bonus Gröhling prozradil čtenářům také recept na jeho oblíbenou mlsku.„Z cukroví mám rád skořicové hvězdičky. Je to kombinace bílků, mandlí a skořice a hvězdičky jsou po upečení velmi měkké a lepkavé. Na přibližně 24 kusů je třeba silikonovou podložku na pečení a podložku se šablonou na 24 skořicových hvězd,“ popsal ministr.Suroviny:Postup přípravy:Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

vánoce, maso, recept, branislav gröhling