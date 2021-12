https://cz.sputniknews.com/20211224/smutny-stedry-vecer-bagarova-s-dcerou-zustaly-o-vanocich-samy-muradov-dal-prednost-necemu-jinemu---16977453.html

Smutný Štědrý večer: Bagárová s dcerou zůstaly o Vánocích samy. Muradov dal přednost něčemu jinému

Smutný Štědrý večer: Bagárová s dcerou zůstaly o Vánocích samy. Muradov dal přednost něčemu jinému

Portál Extra.cz znovu vyjadřuje pochybnosti ohledně budoucnosti vztahu zpěvačky Moniky Bagárové a uzbeckého zápasníka MMA Machmuda Muradova. Z jejích... 24.12.2021, Sputnik Česká republika

Zpěvaččin partner a otec malé Ruminky, který před časem rozjel svou vlastní zápasnickou ligu Muradov professional league, je velmi často mimo domov, s Bagárovou má de facto vztah na dálku. Očekávalo se však, že alespoň o Vánocích bude rodina opětspolu, ale Muradov na úkor rodiny dal přednost partičce zápasníků, kteří k němu bezmezně vzhlížejí, a zůstal tak ve své domovině.To je zřejmé i z instagramových profilů slavného páru. Zatímco Muradov postuje storiečka ze své rodné hroudy, z příspěvků Bagárové je zjevné, že je se svou rodinou. Přitom úspěšný MMA zápasník dobře ví, že další měsíce na Moniku a malou Ruminku čas rozhodně mít nebude. Sám totiž na Instagramu přiznal, že počátkem ledna odlétá na soustředění do Polska, kde se bude připravovat na další zápas, který ho čeká již 26. února. S ohledem na to, že použil slovo „odletím”, se zdá, že se před cestou do Polska již s největší pravděpodobností do ČR nechystá.Monika mezitím odjela se svými rodiči na chatu, aby nemusela trávit Vánoce úplně sama s dcerkou v obřím domě, který si před lety pořídili právě s Muradovem.Podle portálu Extra.cz ukazuje tento fakt, že Štědrý večer tráví každý zvlášť, že něco v jejich vztahu není v pořádku. Není proto vůbec jasné, jak se vztah Muradova a Bagárové bude vyvíjet dál. Oblíbená zpěvačka se však snaží tvářit, že je vše zalité sluncem…Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o osobní život, jejím partnerem je Machmud „Mach“ Muradov, česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

