„Takovou sexici by chtěl mít každý chlap.“ Lucie Šlégrová ohromila české muže svůdným tancem

Známá Miss Lucie Králová Šlégrová zveřejnila na Instagramu velmi odvážné video, na němž předvedla svůj vánoční taneček inspirovaný hudbou z její nejoblíbenější... 24.12.2021, Sputnik Česká republika

„Ano, jako matka tří dětí natočím i takovéto video. Nezapírám, že romantické komedie jsou jedním z mých oblíbených žánrů... a anglické miluji, viď Bridget. Tak za prvé, sranda musí být, za druhé, kdo viděl film Láska nebeská (já už snad stokrát a stejně se na něj vždycky těším), tak ví, že hit Billyho Macka je prostě vánoční superhit... pro ty, kdo jste extrémně konzervativní - vám se omlouvám a prosím nedívejte se na toto video,“ napsala bývalá Miss Lucie Šlégrová svým fanouškům pod videem.Mužská část jejích příznivců byla svůdnými pohledy do kamery a detailními záběry luxusních předností zřejmě velice potěšena. Pánové tak zanechali řadu nadšených komentářů.„Manžel musí být hotový 😂🤩, takovou sexici by chtěl mít každý chlap doma při 3 dětech!“ napsal martysiaba.„Vy jste neskutečná,“ vyjádřil své nadšení michalhasek.„Velká paráda..jsi sexy ženská. Už teď mám krásné Vánoce,“ radoval se m.hradil75.Lucie Králová ŠlégrováLucie Šlégrová, za svobodna Králová, vyhrála jako třiadvacetiletá titul Miss České republiky 2005. Na svém kontě má ale také další úspěchy – stala se Miss Teenager Teplice 1997, Miss Teplice 2003 a Miss Severních Čech 2004. Zároveň reprezentovala ČR na soutěži Miss World 2005 v Číně a opět se umístila v soutěži Miss Talent na předních pozicích. Je tedy známá hlavně díky modelingu. Od malička se ale věnovala také tanci a divadlu a vystupovala v mnoha tanečních představeních a společenských akcích.To ale není vše, co Lucie umí a oč se zajímá. Má také dobré srdce, což dokazuje i skutečnost, že se začala věnovat charitě a založila organizaci, která se zaměřila na seniory.Co se týče jejího osobního života, v roce 2008 se provdala za Zdeňka Kaufmanna, se kterým má dva syny, Roberta a Richarda. Nicméně manželství nakonec nevydrželo a Lucie našla znovu lásku u českého hokejisty Jiřího Šlégra. Za toho se vdala v roce 2015 a loni mu porodila syna Rona.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

