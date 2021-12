https://cz.sputniknews.com/20211224/valek-chysta-personalni-zmeny-na-resortu-zdravotnictvi-kdo-zustane-a-kdo-pribude-16966451.html

Válek chystá personální změny na resortu zdravotnictví. Kdo zůstane a kdo přibude?

Poté, co ve vládě Petra Fialy (ODS) na ministerstvo zdravotnictví jako nový šéf nastoupil Vlastimil Válek (TOP 09), čekají resort zřejmě změny. Nový ministr se... 24.12.2021

Pokud jde o post politických náměstků, zmiňme, že za Válkova předchůdce zůstávalo jedno z míst neobsazené. Celkem na daném ministerstvu působí čtyři řádní náměstci a státní tajemník. A na jejich obsazení se zatím nic nezmění. Náměstkem pro legislativu dál zůstane Radek Policar, náměstkyní pro ekonomiku a zdravotní pojištění bude Helena Rögnerová, sekci zdravotní péče povede dál Martina Koziar Vašáková a hlavní hygieničkou zůstane Pavla Svrčinová. Válek tím tak vyvracízvěsti, že by chtěl Svrčinovou přemístit na nižší pozici.Jak již ale bylo naznačeno, chtěl by si přivést dva politické náměstky. Prvním by měl být nominant za koalici PirSTAN Josef Pavlovic (Piráti), který by se od ledna staral o agendu spojenou s koronavirem. Úkolem druhého náměstka zase bude zdravotnictví na úrovni EU a české předsednictví v Radě EU. Podle nového ministra se jedná o zásadní oblast a prioritu, ale zatím nechtěl prozradit, kdo konkrétně na tento post nastoupí.Zároveň ale budou Válkovi k ruce i další poradci. Radit mu bude ku příkladu etik a molekulární biolog Marek Orko Vácha nebo brněnský onkolog a biochemik Ondřej Slabý. Ten od roku 2020 pracoval jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.Stávající náměstci tak na resortu zůstanou a přibude k nim ještě jeden řádný, jehož úkole bude IT.Podle všeho je tato funkce ideální pro dosavadního politického náměstka Milana Blahu, který dříve zastával post zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky pro IT a komunikaci. Již dříve přitom Válek uvedl, že by Blahu rád na resortu udržel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

