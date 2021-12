https://cz.sputniknews.com/20211224/votava-darku-bude-sice-hodne-presto-obcanum-radost-neudelaji-16969421.html

Votava: Dárků bude sice hodně, přesto občanům radost neudělají…

Votava: Dárků bude sice hodně, přesto občanům radost neudělají…

Tak budou letošní Vánoce šťastné a veselé? V předvečer nadcházejících prázdnin o tom v rozhovoru se Sputnikem uvažuje místopředseda strany Národní socialisté, publicista Přemysl Votava:Jsem si vzpomněl na tu známou koledu: „Neseme vám noviny, poslouchejte, pozor dejte.“ Ta jako by vypadla z vánoční nadílky nové pravicové vlády. Dárků bude sice hodně, přesto občanům radost neudělají. Vysoká inflace se blíží k 10 %, s ní přichází až dvojnásobné zvýšení cen energií, pociťujeme 50% nárůst cen pohonných hmot, ten se promítne do dopravy, potravin, pro mnohé rodiny bude nedostupný i ten tradiční vánoční kapr. Místo úspor v nákupu zbrojní techniky nás, občany, čekají škrty, zejména v sociální oblasti. I dříve byly Vánoce skromnější, chudší, přesto se lidé na sebe usmívali, věřili, že bude lépe… Časy se mění, ubývá úsměvů i té vánoční pohody. Nedávno jsem si otevřel Babičku od Boženy Němcové, kouzlo českých tradic nás pohladí na každé stránce, podobně nám blízké jsou obrázky Josefa Lady. Proto, až zcela nesměle zaklepe na vaše dveře Ježíšek, uvítejte ho, má místo u našeho stolu!Volby do Poslanecké sněmovny 2021 přivedly k moci pravicové strany - poprvé po dlouhé pauze. Co očekáváte od reforem, které slibuje vláda Petra Fialy?Předvolební až brutální mediální masáž, slavila úspěch. Pravice, ač neoslovila většinu voličů, přesto slavila úspěch. Slibem, jak se říká, neurazíš, těm ostatně věří jen naivní prosťáček. Jinou otázkou jsou ale reformy a ty budou určitě bolet, mohou tak říkajíc, říznout do živého. Dotknou se vedle seniorů zejména mladých rodin, mnohé se dostanou do chudoby, či dokonce do exekuční pasti. Ještě jedno zastavení, při pohledu na vládní sestavu, je zřejmé, že tato koalice nemá mimo premiéra výrazné osobnosti, dokonce některé z nich budí svým přístupem trapnost, či dokonce směšnost. Kde jsou ty doby, kdy zahraniční politiku vedly takové osobnosti, jako byl Dr. Beneš, či Jan Masaryk. Mnozí občané si již dnes kladou otázku, jak dlouho tato vláda vydrží, zda bude opravdu důstojným reprezentantem České republiky? Bude důsledně hájit české národní zájmy tak, jako Polsko, Maďarsko, nebo se stane jen poslušným ocáskem EU?V předvečer Vánoc a Nového roku lidé vždy doufají vto nejlepší. Co čeká česko-ruské vztahy v nadcházejícím roce?Současný vývoj česko – ruských vztahů se odvíjí přímo od bruselské politiky, resp. zájmů NATO či EU. Česká republika se při své „omezené suverenitě“ nedokáže prosadit či si ubránit své tradiční ekonomické vztahy např. s Ruskou federací. Protiruské sankce výrazně poškodily ekonomiku ČR, tradičně orientovanou na východní trhy, včetně RF. Připomínám, že za těmito dlouholetými vztahy je nutno vidět nejen atomové elektrárny Dukovany, Temelín či metro v Praze, ale i kosmický program, včetně letu Vladimíra Remka, jako třetího státu v kosmu po SSSR a USA, ropovod Družba atd. Bylo toho málo? Současný zahraniční obchod s Ruskem je v troskách, dosahuje pouhých 2 % našeho zahraničního obchodu. Naše místo v obrovském ruském obchodním prostoru nahradily firmy zejména ze západní Evropy a z Asie. Jako příklad uvádím automobilky BMWči Mercedes, které v RF mají své továrny. To vše jen k naší škodě. Místo věhlasných značek, jako bylo ČKD, či Tatra, JAWA, Zetor, … dnes jsme velkoskladem Evropy. Ptám se: Komu ku prospěchu? Místo spolupráce jdeme cestou konfrontace, mnozí zdivočelí politici mají své žně. Padají urážky, kácí se pomníky hrdinů. Přitom právě Praha v dubnu 2009 hostila vrcholné politiky USA a Ruska. Prezident USA B. Obama právě zde předložil plán na jaderné odzbrojení, varoval svět před rizikem jaderného útoku, který by zničil i takovou krásu, jakou po staletí představuje Praha. Dokonce nabádal svět k činorodým, tvořivým vztahům k Rusku. Co se změnilo?Myslím, že se změnilo všechno. Po mnoha desetiletích začali v Evropě poprvé vážně mluvit o válce. Český i západní tisk je plný předpovědí o ruském útoku buď na Ukrajinu, nebo na pobaltské státy nebo o nátlaku na Moldavsko. A přestože Kreml tyto fámy oficiálně popírá, zdá se, že je nikdo nechce slyšet. Očekáváte, že v novém roce vypukne vojenský konflikt v Evropě?Je to nelehká odpověď…. Války se stávají součástí dnešní zahraniční politiky, dokonce přes média vstupují do každodenního života každého z nás. Tváří se jako nevinná televizní či počítačová hra, přitom někde ve světě umírají ve válce zcela nevinní lidé. Dříve to byl Vietnam… Dnes Irák, Afghánistán, lidé ale umírají i na Ukrajině, zejména v rusky mluvící oblasti Donbasu. Od roku 2014 zde probíhá občanská válka, tento vnitřní konflikt přináší obrovské lidské a materiální škody, může dokonce přerůst v celosvětový konflikt. K následné jaderné katastrofě přitom stačí jen málo, stačí zmáčknout knoflík, stačí malá nepozornost. Nejen světové mocnosti, ale i další vlády světa, včetně té české si musí uvědomit svou velikou zodpovědnost. Zde musím připomenout návrh RF na uzavření Smlouvy o vzájemných bezpečnostních zárukách. Tento návrh by neměl zapadnout, tak jako každý jiný návrh k jednání o míru. Tu obálku musí rozlepit, než budou návrh RF posuzovat. Jak jsem již připomenul, v roce 2009 o vážném jaderném nebezpečí mluvil i prezident USA Obama…Co byste rád dal Čechům a Rusům jako dárek pod stromeček, kdybyste měl takovou možnost?Vánoce jsou svátkem klidu a míru. O Vánocích dokonce utichly i zbraně, nepřátelé často usedli pod společný stromeček, krajinou místo granátů zněly koledy, zavládl mír a vzájemná úcta. Lidstvo od poslední světové války se snad poučilo, mír by měl kráčet dál touto krajinou i v roce 2022, ta modrá planeta jménem Země si mír zaslouží. To přání míru si o Vánocích a v novém roce přejí miliardy lidí na celém světě. Stejné přání platí pro naše vzájemné vztahy, spojují nás jak dějiny, tak i naše slovanství. A to je i přáním mým.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

