Vyjdou medici do ulic? Tisícům se nelíbí očkování z donucení

Je Česko na pokraji protestů zdravotních sester? Pracovníci ve zdravotnictví se bouří proti povinnému očkování. Novou vládu čekají velké nepříjemnosti. 24.12.2021, Sputnik Česká republika

Nejdřív policisté. A teď zdravotní sestry a s nimi i doktoři a jejich sympatizanti. Co je spojuje? Odmítání povinného očkování vybraných profesí, které nařídila ještě předchozí vláda Andreje Babiše, ale řešit věc musí nový kabinet Petra Fialy.Už přes pět tisíc zdravotních pracovníků a dalších deset tisíc lidí podepsalo petici proti nátlaku na povinné očkování vybraných profesí. Takzvaná deklarace sester se přidává k deklaraci lékařů ze začátku prosince, kterou podepsalo skoro 80 tisíc lidí. Zdravotníkům vadí postih neočkovaných lidí, včetně možné ztráty zaměstnání. „Byli jsme oklamáni a stále jsme klamáni výroky, že uděláme za koronavirem tečku. Díky tomu vzniká kult, rozdělení společnosti na privilegované - covid očkované a na diskriminované, tzv. „odmítače“, antivaxery čili odpůrce zaváděného covid očkování. Ti, včetně očkovaných, odmítajících další, posilující dávku, čelí společenské stigmatizaci. Klade se jim za vinu současná těžko zvladatelná situace, provázená nelogickými a navzájem protichůdnými opatřeními. Oprávněně vzrostla nedůvěra, a to i očkovaných…Nesouhlasíme s rozdělováním lidí na občany první a druhé kategorie. Naším záměrem je společnost nikoliv rozdělovat, nýbrž stmelovat a překlenout existující propasti. Snižovat polarizaci a napětí panující ve společnosti. Zahájit slušný dialog, komunikaci na odborné úrovni s mnohostrannou dohodou. Zamezit odchodu, už tak chybějícího zdravotního personálu. Eliminovat strach ze ztráty zaměstnání, pro svůj postoj k očkování…Naprosto nelidsky nás vyhodíte, ukončíte pracovní poměr výpovědí, bez mrknutí oka, aniž byste jen na chvilku připustili, že řada z nás byla covidem zasažena, a s námi celé rodiny a přátelé. Přesto jsme se vrátili, a bez dalších výmluv jsme se opět postavili do první linie,“ píše se mimo jiné v deklaraci sester.A to jsou velmi vážná slova. Předně proto, že nám, laikům, to umožňuje nahlédnout za oponu, co se děje právě teď uvnitř kolektivů nemocnic. Jak zdravotníci snáší problémy, ale také obavy a nejistotu. Podle deklarace sester víme, že velmi těžce.Povinné očkování zavedla předchozí vláda. A jak si myslíte, že zareagovala na obavy zdravotníků pětikoalice lepšolidí? „Kdo jiný by se měl dobrovolně očkovat a jít příkladem, než zdravotníci, tedy i sestřičky?“ arogantně napsal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v SMS CNN Prima NEWS. A co dál? Povinné očkování bude platit od března příštího roku. Pokud na tom něco nezmění novela vyhlášky, kterou slibuje ministr Válek. Ten se ale nemá k tomu, aby spornou vyhlášku zrušil. To znamená, že naší republiku čekají protesty zdravotníků? Medici vyhlásí stávkovou pohotovost? To by pro Česko neznamenalo nic dobrého.O situaci s deklarací a možným protestem mediků Sputnik hovořil s Monikou Jarošovou, zdravotní sestrou a bývalou poslankyní za SPD.„Když začnu za sebe, tak mně, jako zdravotní sestře, vadí, že byla tato profese zneužita k politicko-mocenským cílům, jenž tvrdě dopadnou na každého, včetně nás samých. Názorové skupiny veřejnosti jsou úmyslně škatulkovány pod imbecilní pojmy ‚vaxer‘ a ‚antivaxer‘, které už jen jejich samotným zněním zvyšují míru napětí ve společnosti, a to je třeba odmítnout.My jsme svéprávní občané s ústavními a lidskými právy, žádní ‚vaxeři‘ nebo ‚antivaxeři‘. V celé věci jde, podle mého názoru, o zlomení veřejnosti a dosažení jiných, než čistě zdravotních cílů. Vše vykazuje znaky koordinované mocenské snahy podobné tzv. barevným revolucím. Mezi tyto znaky patří ideologická podpora médií a politických kruhů, předem připravené psychologické ovlivňování veřejnosti, místo veřejné i odborné diskuse probíhá dehonestace těch, co mají jiný názor, anebo se chtějí prostě jen sami rozhodnout na základě ucelených důvěryhodných informací, a také to, že represivní složky nekonají svojí povinnost vůči porušování zákona ze strany dominantně prezentované skupiny. Její členové systematicky hromadnými sdělovacími prostředky šíří lži, nenávist proti skupině osob a poplašné zprávy o ‚rakvích v ulicích‘, o tom, že ‚všichni neočkovaní zemřou‘ nebo že se jedná o ‚pandemii neočkovaných’.Takzvaná deklarace sester se přidává k deklaraci lékařů ze začátku prosince, kterou podepsalo skoro 80 tisíc lidí. Je to pochopitelná reakce na aroganci moci. Zdravotníkům vadí postih neočkovaných lidí, včetně možné ztráty zaměstnání, a zejména to, že jsou lidé nucení k aplikaci látky, která nemá hotové klinické zkoušky bezpečnosti a účinnosti a funguje v režimu podmínečného schválení,“ říká paní Jarošová.Může Česku hrozit stávka zdravotníků kvůli povinnému očkování?„V České republice hrozí celá vlna stávek lidí z Integrovaného záchranného systému. Kromě zdravotníků jde o 10 tisíc příslušníků policie, kteří nesouhlasí s vakcinací, s trochou ironie již „jen“ o 9 999, protože sám policejní prezident, který na to upozornil, byl vzápětí donucen odejít. Dále jsou v sázce tisíce profesionálních a dobrovolných hasičů, kterým dnes hrozí de-facto ukončením činnosti.Správný je dotaz starosty Chrasti na Chrudimsku Vojtěcha Krňanského, který se ptá: „Jakým právem si někdo těmto obětavým hochům dovoluje nařídit povinné očkování proti covidu-19, když například očkování proti žloutence je u nás dobrovolné, a to nám nákaza může hrozit v podstatě na každém výjezdu,“ podotýká zdravotní sestra.Ustoupí vláda a zruší povinné očkování? Jak to vidíte?„Vláda buď ustoupí, anebo padne. Podle mne není jiného východiska. V druhém případě to bude s dosud nejasnými následky pro IZS, včetně zdravotníků a hlavně pro celkový chod státu a pro společnost,“ říká Monika Jarošová, zdravotní sestra a bývalá poslankyně za SPD.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

