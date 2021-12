https://cz.sputniknews.com/20211225/american-ponizil-bidena-behem-tradicniho-telefonatu-souhlasim-odpovedel-prezident-usa-16982954.html

Američan ponížil Bidena během tradičního telefonátu. Souhlasím, odpověděl prezident USA

Američan ponížil Bidena během tradičního telefonátu. Souhlasím, odpověděl prezident USA

V USA existuje tradice, kdy děti o Vánocích volají do velení protivzdušné obrany (NORAD), aby zjistily, kdy už k nim dorazí s dárky Santa Claus. Několik... 25.12.2021, Sputnik Česká republika

Během takové virtuální konverzace Bidena a jeho manželky Jill Bidenové, která se odehrávala v živém vysílání na Štědrý večer, jeden otec čtyř dětí jménem Jared z Oregonu poblahopřál Bidenovi k nadcházejícím svátkům, ale udělal to s použitím oblíbeného hesla kritiků amerického vůdce.Zmiňme, že heslo „do toho, Brandone“ vzniklo po říjnových automobilových závodech NASCAR v Alabamě. Během rozhovoru vítěze Brandona Browna s reportérkou NBC Sports za ním skandoval dav. Novinář to ale tehdy podal tak, že lidé křičeli „pojďme, Brandone“ (Let's go Brandon), aby podpořili závodníka, ale ve skutečnosti dav volal Fuck Joe Biden, což má stejný význam jako staré české „Jakeše do koše“.Od té doby se tato fráze začala používat jako cenzurovaná verze nadávky na adresu amerického prezidenta.Zábavné je ovšem to, že poté, co otec čtyř dětí z Oregonu poblahopřál Bidenovi touto frází, šéf Bílého domu sám zopakoval stejnou větu, jako kdyby si ani nevšiml urážky na svou adresu.Jill Bidenová, která seděla na pohovce vedle svého manžela, si zřejmě uvědomovala, co to znamená, a rozpačitě se zasmála před tím, než obrátila oči v sloup.Jak vyplývá z následných reakcí na sociálních sítích, mnozí uživatelé byli celou situací zřejmě velice pobaveni.„Poprvé s ním naprosto souhlasím,“ napsala Bonnie Jacksonová.„Nejlepší vánoční dárek vůbec,“ poznamenal Ross Redden.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

