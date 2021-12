https://cz.sputniknews.com/20211225/energetici-v-britanii-promluvili-o-narodni-krizi-kvuli-rusku-16979647.html

Energetici v Británii promluvili o „národní krizi“ kvůli Rusku

Jak oznámily noviny, energetici požádali úřady, aby podnikly opatření po prudkém zvýšení velkoobchodních cen, které „postavilo odvětví na pokraj katastrofy“.Výkonná ředitelka Energy UK Emma Pinchbecková upozornila ze své strany na to, že vysoká cena paliva bude největším problémem, na který narazí britská ekonomika na jaře. „Ministerstvo financí Velké Británie musí podniknout opatření kvůli obrovskému inflačnímu riziku pro byznys a ekonomickou bezpečnost a také kvůli obyčejným lidem, jimž hrozí zvýšení tarifů o 50 %,“ dodala.Jak napsal The Telegraph s odvoláním na analytiky společnosti Investec, v současné době platí spotřebitelé za elektrickou energii v průměru 1277 liber šterlinků ročně. Tato částka se ale může do jara zvýšit na 2 tisíce liber. Znamená to růst cen pro koncové spotřebitele o 56 %.Podle informací deníku se více než jedna třetina britské elektrické energie vyrábí pomocí plynu. Podotýká se, že větší část tohoto paliva se dodává z Evropy, která zase dostává kolem 40 % plynu z Ruska. Proto ceny ve Velké Británii korespondují s cenami na kontinentu.The Telegraph uvádí údaje Oxfordského energetického ústavu, podle nichž se snížil objem dodávek ruského plynu do Evropy v době leden až listopad o 21 % ve srovnání s rokem 2019. V listopadu činilo snížení dodávek Gazpromu 33 % – na 7,7 miliard kubíků – ve srovnání s rokem 2019, a 22 % ve srovnání s rokem 2020, spočítali v ústavu.Jack Sharples z Oxfordského energetického ústavu poukázal na to, že Gazprom naplňoval ruské plynojemy do začátku listopadu. Rozhodnutí nezvyšovat dodávky na evropský trh po jejich naplnění svědčí o tom, že společnost záměrně zadržuje plyn, podotkl.V EU nejednou obvinili Gazprom ze záměrného tlaku na evropský trh s cílem zvýšení ceny plynu. Ve společnosti na to odpovídali, že objemy dodávek odpovídají uzavřeným smlouvám. Podotýkali přitom, že dodávají plyn „na úrovni blízké historickému rekordu“.V Gazpromu také zdůraznili, že za 8,5 měsíce roku 2021 zvýšili export plynu o 17,4 % ve srovnání s minulým rokem.Obvinění ze záměrného nedodání plynu, které vyvolává růst cen, tam označili za absurdní. Náčelník správy pro strukturalizaci dohod a tvorbu cen Gazprom Exportu Sergej Komlev označil za příčiny zdražení paliva povětrnostní činitel a obnovení evropské ekonomiky po pandemii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

