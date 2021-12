https://cz.sputniknews.com/20211225/kurz-bude-pracovat-v-kremikovem-udoli-kolik-si-byvaly-kancler-vydela-16987177.html

Kurz bude pracovat v Křemíkovém údolí. Kolik si bývalý kancléř vydělá?

Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz začne příští rok pracovat v soukromé společnosti v USA, uvádějí noviny Österreich s odvoláním na zdroje z jeho okolí. 25.12.2021, Sputnik Česká republika

Kurz údajně podepsal krátce před Vánocemi smlouvu s jednou z firem, která se zabývá investicemi. Název společnosti nebyl upřesněn, ale noviny píší, že roční příjem bývalého kancléře bude činit 500 000 eur (přes 12,5 milionu korun).Kronen Zeitung uvádí, že Kurz bude manažerem ve společnosti v Silicon Valley (Křemíkovém údolí). Do nového zaměstnání nastoupí v únoru.Kurz se stal rakouským kancléřem v prosinci 2017 a byl nejmladším předsedou vlády v Evropě, v té době mu bylo 31 let. V říjnu 2021 opustil úřad kvůli obvinění z korupce. Vyšetřovatelé podezřívali Kurze a jeho nejbližší spolupracovníky z úplatkářství a zneužívání služebního postavení v letech 2016 až 2018 a také z uplácení novin Österreich, publikujících materiály, které pozitivně ovlivnily jeho image. Kurz popřel všechna obvinění a rozhodnutí opustit post šéfa vlády vysvětlil přáním „vyhnout se chaosu a zajistit stabilitu“. Oznámil, že zůstane v čele Rakouské lidové strany.Brzy poté byl Kurz zbaven imunity. Takové rozhodnutí dává rakouské prokuratuře možnost dokončit vyšetřování vůči politikovi. Exkancléř ho podpořil, protože podle jeho názoru by zbavení imunity umožnilo dříve ukončit proces zahájený proti němu.V listopadu, po narození syna, se Kurz rozhodl odejít z politiky, uvedly zdroje pro Bild a Kronen Zeitung.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

