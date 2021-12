Lékaři uvedli tři hlavní příznaky nedostatku vitamínu D

https://cz.sputniknews.com/20211225/lekari-uvedli-tri-hlavni-priznaky-nedostatku-vitaminu-d-16969675.html

Lékaři Národní zdravotnické služby Velké Británie (NHS) uvedli tři hlavní symptomy svědčící o nedostatku vitamínu D v lidském organismu. 25.12.2021, Sputnik Česká republika

Patří k nim bolesti v kostech, neustálá únava a časté nemoci. To všechno se projevuje zpravidla v chladnějším období roku.„Vitamín D je důležitý pro zdraví kostí, náladu a snižuje také pravděpodobnost vývoje kardiovaskulárních chorob. Zjistit jeho nedostatek není snadné. Nedostatek vitamínu D může být také příčinou snížení pevnosti kostní tkáně, což zvyšuje nebezpečí zlomenin,“ podotýkají odborníci.Potraviny bohaté na vitamín D musíme zařadit do zimního jídelníčkuTučné rybyVšechny druhy tučných ryb (makrela, losos, pstruh atd.) jsou schopny plně uspokojit denní potřebu tohoto vitamínu. Zkuste si také zpestřit stůl mořskými plody a čerstvě připravenými rybami – kaprem a sumcem.HoubyPokud nemáte rádi ryby nebo jste na ně alergičtí, existuje skvělá možnost, jak můžete nahradit mořské plody. Jsou to houby. Vegetariáni by se také měli rozhodnout pro houby.MlékoKravské mléko obsahuje dostatek vitaminu D k pokrytí vaší každodenní potřeby. U vegetariánů a lidí s intolerancí na laktózu můžeme kravské mléko nahradit ovesným, mandlovým nebo sójovým.VejceVejce jsou také vynikajícím zdrojem vitamínu D. Pamatujte si však, že nezbytná živina se nachází pouze ve žloutku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

