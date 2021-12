https://cz.sputniknews.com/20211225/lzete-za-nedostatek-plynu-si-v-evrope-muzete-sami-vzkazuji-v-gazpromu-16986918.html

Lžete, za nedostatek plynu si v Evropě mohou sami, tvrdí v Gazpromu

Lžete, za nedostatek plynu si v Evropě mohou sami, tvrdí v Gazpromu

Veškerá obvinění z toho, že ruský plynárenský gigant Gazprom nedodává dostatek plynu do Evropy, jsou lživá. Gazprom nerezervuje přepravní kapacity, neboť jeho... 25.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-25T19:22+0100

2021-12-25T19:22+0100

2021-12-25T20:15+0100

gazprom

svět

rusko

zemní plyn

ruský plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/03/12300512_0:70:3077:1801_1920x0_80_0_0_9c3abcca91ec6244bd1abf4ba64d71b7.jpg

„Řada našich klientů, včetně těch z Francie a Německa, již zcela vyčerpala své roční dohodnuté objemy (plynu, pozn. red.), a proto již nepodává další žádosti. Gazprom rezervuje přepravní kapacity s ohledem na žádosti, a ne naopak,“ prohlásil Kuprijanov.Podle něj obvinění vůči Gazpromu, že nedodává dostatek plynu do Evropy, jsou bezdůvodná a nejsou založena na faktech. Evropa si sama způsobila problémy a měla by se raději podívat do zrcadla, řekl dále Kuprijanov.Gazprom je podle jeho slov připraven dodávat dodatečný objem zemního plynu v rámci existujících dlouhodobých dohod. Ceny těchto dodávek jsou mnohem nižší než ty na spotovém trhu. Gazprom je připraven i nadále dodávat dodatečný objem plynu v rámci dlouhodobých dohod.Reverzní dodávky na Ukrajinu nejsou racionálníReverzní dodávky plynu z Německa do Polska a pravděpodobně na Ukrajinu, které v posledních dnech probíhají, nejsou podle Kuprijanova pro Evropu nejracionálnějším rozhodnutím. Plyn se totiž dodává z německých podzemních zásobníků, které jsou již nyní na velmi nízké úrovni.Kuprijanov přitom dodal, že ceny těchto dodávek jsou mnohem větší než ty, které má Gazprom ve svých dohodách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211223/putin-doporucil-obracet-se-kvuli-vysokym-cenam-za-plyn-na-instituce-eu-16960841.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, rusko, zemní plyn, ruský plyn