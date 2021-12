https://cz.sputniknews.com/20211225/muradov-prohral-svuj-nejvetsi-zapas-zpevacka-bagarova-informovala-o-ukonceni-vztahu-16986210.html

Muradov prohrál svůj největší zápas. Zpěvačka Bagárová informovala o ukončení vztahu

Ukázalo se, že nedávná podezření médií o tom, že ve vztahu zpěvačky Moniky Bagárové a zápasníka MMA Machmuda Muradova není vše v pořádku, nejsou bezdůvodná... 25.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-25T18:15+0100

2021-12-25T18:15+0100

2021-12-25T18:17+0100

Poté, co si média všimla toho, že rodiče dvouleté Ruminky tráví Štědrý večer každý zvlášť, se Bagárová rozhodla, že je načase sdělitveřejnosti, co se ve skutečnosti děje.Bagárová neprozradila, proč se s Machem rozešla, ale jen poznamenala, že pro ukončení vztahu bylo „mnoho důvodů”.„Někdy Vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli, i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Oba se ale budeme snažit, aby Rumince v životě nechyběl úsměv a radost ze života,” zdůraznila.Bagárová považuje lásku a rodinu za své největší priority v životě, a proto se přiznává, že dnes není pro ni jednoduché mluvit o rozchodu s Muradovem. Zpěvačka v této souvislosti oznámila, že se dočasně stahuje ze světa sociálních médií.„Přiznávám otevřeně, že potřebuji čas na to se dát dohromady, a proto jsem se rozhodla, že se teď na chvíli vypařím z internetového světa a budu se plně věnovat sobě a své Rumince, která je smysl mého života. Věřím, že na nás budete myslet a že mi to odpustíte.♥️Uvidíme se brzy…, ” uzavřela Bagárová.Zápasník MMA Machmud Muradov se kvůli častým cestám do rodného Uzbekistánu nacházel většinu svého času mimo český domov. Ve své původní zemi totiž měl rozjetou vlastní zápasnickou ligu Muradov professional league, kvůli čemuž měl s Bagárovou de facto vztah na dálku. V médiích se proto hodně spekulovalo o tom, že se mladí rodiče rozešli a že již netvoří pár. Potvrdilo se to však až nyní.Monika BagárováMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

