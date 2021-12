https://cz.sputniknews.com/20211225/nasa-vyslala-do-vesmiru-dalekohled-ktery-se-podiva-do-te-nejhlubsi-historie-naseho-vesmiru-16983254.html

NASA vyslala do vesmíru dalekohled, který se podívá do té nejhlubší historie našeho vesmíru

NASA vyslala do vesmíru dalekohled, který se podívá do té nejhlubší historie našeho vesmíru

Na Boží hod vánoční úspěšně startovala nová mezinárodní vesmírná mise pod vedením NASA. Nosná raketa Ariane Evropské vesmírné agentury z Guyanského kosmického centra vynesla do kosmu nový teleskop Jamese Webba.Nová observatoř, která nahradí Hubbleův vesmírný dalekohled, nese jméno jednoho ze strůjců projektu Apollo, který pomohl Američanům pokořit Měsíc. Na novém dalekohledu, který má být 100krát výkonnější než jeho předchůdce, pracovali inženýři ze Spojených států, Evropské unie i Kanady celých 30 let a stojí neuvěřitelných 10 miliard dolarů (223 miliard korun).Díky němu astronomové dokážou nahlédnout do nejhlubší historie vesmíru, kam jsme se ještě nikdy nepodívali – do počátku formování kosmu před 13,5 miliardami let. V té době se formovaly první hvězdy a galaxie. Zařízení má navíc možnost zachycovat infračervené světlo, jež k nám od těch nejvzdálenějších objektů nyní přichází.Kromě hledání ztracených světů z dob formování prvních hvězd bude teleskop prozkoumávat i atmosféru vzdálených planet, aby vědci zjistili, zda jsou některé z nich vhodné pro život.Vesmírná observatoř se „usadí“ 1,5 milionu kilometrů daleko od Země, což je téměř pětkrát dál, než je Měsíc. Bude se nacházet v Lagrangeově bodu, kde se vyrovnávají gravitační vlivy Země a Slunce. Cesta tam bude trvat měsíc. Dalších pět měsíců pak potrvají přípravy a testy zařízení, než teleskop začne zkoumat hlubiny vesmíru.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

