https://cz.sputniknews.com/20211225/neohrabane-shromazdeni-americkym-vojakum-predpovedeli-selhani-na-ukrajine-16974493.html

„Neohrabané shromáždění“: americkým vojákům předpověděli selhání na Ukrajině

„Neohrabané shromáždění“: americkým vojákům předpověděli selhání na Ukrajině

Politika diverzity a inkluzivity, panující v americké armádě, by pro ni mohla být v případě rusko-ukrajinské konfrontace katastrofální, píše bývalý poradce... 25.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-25T07:06+0100

2021-12-25T07:06+0100

2021-12-25T07:06+0100

svět

nato

ukrajina

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/356/43/3564348_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_02cad5a85711735ac9d10de3f2632e73.jpg

Podle autora článku neochota Washingtonu uznat strategické zájmy Moskvy povede k tomu, že on a jeho spojenci budou čelit zkouškám, „kterým se mohli zcela dobře vyhnout a které pravděpodobně neustojí“. McGregor upozornil na skutečnost, že s výrazným rozdílem ve výdajích na obranu ruská vojska nejenže nejsou horší, ale v mnoha ohledech předčí ty americké díky kompetentním reformám.Jde především o propouštění konzervativně smýšlejících vysokých funkcionářů a „omlazení“ personálu, v důsledku čehož se objevily „vysoce mobilní vojenské formace početně menší, ale se zvýšenou bojeschopností“. Země NATO přitom předvádějí absolutní nedostatek koordinace a nezkušenost, zdůraznil bývalý poradce.„Daleko na západě, za polskou hranicí, se nachází neohrabané shromáždění pozemních sil USA a NATO, které se i přes mnohaletou spolupráci ještě nenaučily efektivně bojovat jako jeden bojový organismus,“ prohlásil McGregor a vysvětlil, že operace v Afghánistánu a Iráku názorně ukázaly nejednotu spojenců a pro ruskou armádu se případně stanou „snadnou kořistí“.Důvodem je podle názoru experta politika diverzity a inkluzivity, která vojáky pouze demoralizuje, zbavuje je cílevědomosti a soudržnosti. Kromě toho Spojené státy neustále předvádějí vojenskou sílu, ale pouze ve vztahu k těm protivníkům, kteří nemají ani pořádnou armádu, systémy protivzdušné obrany nebo letadla. Co se týče Ukrajiny, cíle Washingtonu v této zemi, stejně jako úspěch v konfrontaci s Moskvou, jsou značně diskutabilní. A v případě neúspěchu jak Spojené státy, tak jejich spojence čeká značná nespokojenost jak uvnitř země, tak i v zahraničí.Západ v poslední době stále častěji tvrdí, že Rusko připravuje „invazi“ na Ukrajinu. Moskva to odmítá a zdůrazňuje, že pohyb vojsk na vlastním území nemusí nikoho znepokojovat. Jak Kreml opakovaně připomínal, takové výroky jsou využívány jako záminka pro umístění většího množství vojenské techniky a sil NATO u ruských hranic.Včera Vladimir Putin na tiskové konferenci v odpovědi na otázku britského novináře o „možnosti útoku“ Ruska na Ukrajinu poukázal na to, že Moskva nikoho neohrožuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211224/pristi-rok-bude-zase-uspesny-rekl-babis-ve-svem-vanocnim-prani-obleceny-do-originalniho-svetru-16973862.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, ukrajina, rusko