https://cz.sputniknews.com/20211225/nouzovy-stav-v-cesku-bude-ukoncen-dnes-o-pulnoci-vlada-se-bude-ridit-pandemickym-zakonem-16978294.html

Nouzový stav v Česku bude ukončen dnes o půlnoci. Vláda se bude řídit pandemickým zákonem

Nouzový stav v Česku bude ukončen dnes o půlnoci. Vláda se bude řídit pandemickým zákonem

Vláda Petra Fialy nepožádala o prodloužení nouzového stavu, který platil od 26. listopadu, což znamená, že ten skončí o půlnoci 25. prosince. S ukončením... 25.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-25T08:32+0100

2021-12-25T08:32+0100

2021-12-25T08:32+0100

česko

vánoce

omezení

nouzový stav

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/201/25/2012588_0:262:3065:1986_1920x0_80_0_0_cad062552064e7bae917575be68ab64a.jpg

Nouzový stav, který byl vyhlášen 25. listopadu ještě předchozí vládou Andreje Babiše v souvislosti s prudkým zhoršením epidemiologické situace, skončí o dnešní půlnoci. Vláda Petra Fialy se rozhodla, že nebude žádat Poslaneckou sněmovnu o jeho prodloužení a tím pádem bude konat jen v rámci pandemického zákona. Po ukončení nouzového stavu již nebude platit omezení provozní doby barů, klubů, restaurací, a dalších provozoven, které dosud mohly fungovat jen do 22.00 hodin. Od zítřka již nebude platit ani zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti.Nehledě na konec nouzového stavu, řada omezení zůstane v platnosti. Jedná se například o omezení počtu účastníků hromadných akcí, který nesmí přesáhnout tisíc sedících lidí, v případě akcí, kde lidé nesedí u stolů, maximální číslo účastníků je omezeno na 100 osob. V období od 29. prosince do 2. ledna budou platit přísnější opatření, počet účastníků hromadných akcí bez míst k sezení se omezí na 50 osob. Stejně jako před tím, veřejných akcí se budou moci zúčastnit jen naočkovaní a ti, kteří již prodělali covid-19.Vztah Čechů k povinné vakcinaciČím dále tím častěji se objevuje otázka povinného očkování. Tato otázka rozdělila společnost na dva tábory. Co se týče té české, s povinným očkováním souhlasí více než polovina obyvatelstva. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS Markter Research.S povinným očkováním souhlasí 52 procent lidí, naopak proti vystupuje 42 procent obyvatelstva. Mezi nenaočkovanými s povinným očkováním nesouhlasí 89 procent dotázaných. Mezi očkovanými je to pouze 26 procent.Ti, kteří se nechali naočkovat a ti, kteří očkování odmítají, mají odlišné postoje k nebezpečí covidu-19. Podle průzkumu 65 procent těch, kteří odmítají očkování si myslí, že vakcína je nebezpečnější, než covid-19. Mezi očkovanými tento názor zastává 13 procent.Čtvrtina dotázaných osob souhlasí s tím, že očkování je nebezpečnější než virus. Opačný názor mělo 63 procent dotázaných.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vánoce, omezení, nouzový stav, koronavirus