https://cz.sputniknews.com/20211225/pro-mne-karel-nikdy-neodesel-ivana-gottova-zverejnila-zpevakovu-fotku-z-jeho-poslednich-vanoc-16983849.html

„Pro mne Karel nikdy neodešel.“ Ivana Gottová zveřejnila zpěvákovu fotku z jeho posledních Vánoc

„Pro mne Karel nikdy neodešel.“ Ivana Gottová zveřejnila zpěvákovu fotku z jeho posledních Vánoc

Mnohým z nás to připadá, jako by to bylo nedávno, pravdou však zůstává, že to jsou již třetí Vánoce bez legendárního Karla Gotta. I přesto je však téměř jisté... 25.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-25T16:30+0100

2021-12-25T16:30+0100

2021-12-25T16:30+0100

celebrity

foto

vánoce

karel gott

archív

zpěv

zpěvák

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1031/71/10317196_0:152:2505:1561_1920x0_80_0_0_0b876ebd7f753ef85c432965ff72b9e4.jpg

Ivana Gottová po vzoru mnoha celebrit popřála sledujícím krásné vánoční svátky. Připojila však i fotku zesnulého manžela Karla Gotta, čímž potěšila nejednoho jeho fanouška.Dodala, že se chtěla s lidmi podělit o fotku Karla ze Štědrého dne roku 2018, tedy jejich posledních společných Vánoc. „U štědrovečerní večeře jsme nikdy nezapomněli zavzpomínat na naše drahé, kteří s námi u stolu už nemohou sedět. A ani dnes tomu nebude jinak… Krásné Vánoce!“ dodala.A jaké si vysloužila reakce? Většina jejích fanoušků jí popřála rovněž krásně strávené vánoční svátky. „Krásné Vánoce i Vám Ivanko a celé rodině. A pro mne Karel nikdy neodešel, žije v písničkách, ve videích, na fotografiích, v knihách a především v mém srdci .. chybí všem, kdo oceňovali jeho úroveň a měli ho rádi..“ uvedla jedna z uživatelek.„Mějte požehnané svátky plné darů nejvzácnějších - vzájemné lásky, objetí, klidu a pohody, a to vše pod bedlivým dohledem toho nejvzácnějšího anděla, Vašeho manžela, táty děvčat a našeho Mistra,“ zněla další reakce.Karel GottGott se narodil 14. července 1939 v Plzni. Byl to český šlágrový zpěvák, herec, malíř a mnohonásobný držitel ocenění Zlatý slavík, po roce 1996 pak Český slavík. Dohromady má těchto cen celkem 42.Od roku 1965 se prodalo 50 milionů nosičů desek Karla Gotta, což z něj dělá zatím nejúspěšnějšího českého interpreta. Vydal celkem 293 sólových alb v zahraničí i na domácí scéně. Kromě Slavíků získal více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Nazpíval celkem 978 písní.Pokud jde o jeho osobní život, byla jeho manželkou Ivana Gottová, s níž měl dvě dcerky – Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Se starší Charlottkou nazpíval duet s názvem Srdce nehasnou. Zpěvák má ale již dvě dcery z předchozích vztahů, a to Dominiku a Lucii. Mistr se dokonce stal už i dědečkem. Vnoučka mu porodila jeho dcera Lucie.Karel Gott zemřel ve věku osmdesáti let poté, co prohrál zápas s leukémií. Slavík zesnul doma na Bertramce, a to před půlnocí 1. října 2019. Uctít jeho památku na Žofín přišlo přes padesát tisíc lidí. Pohřeb se státními poctami se uskutečnil v sobotu 12. října v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Ve stejný den byl vyhlášen státní smutek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211222/natahl-ruku-a-zamkl-dvere-zilkova-promluvila-o-tom-jak-ji-balil-gott-16942445.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, vánoce, karel gott, archív, zpěv, zpěvák