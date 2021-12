https://cz.sputniknews.com/20211225/svedsko-zvysilo-bojeschopnost-ozbrojenych-sil-v-souvislosti-s-denim-kolem-ukrajiny-16985738.html

Švédsko zvýšilo bojeschopnost ozbrojených sil v souvislosti s děním kolem Ukrajiny

Švédsko zvýšilo bojeschopnost ozbrojených sil v souvislosti s děním kolem Ukrajiny

Švédsko zvýšilo bojovou připravenost ozbrojených sil kvůli vyostření situace kolem Ukrajiny. V rozhovoru pro list Dagens Nyheter to oznámil náčelník... 25.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-25T22:56+0100

2021-12-25T22:56+0100

2021-12-25T22:56+0100

svět

ukrajina

rusko

usa

evropa

ozbrojené síly

švédsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/550/89/5508938_0:78:3050:1794_1920x0_80_0_0_28d7465a2f343d15425c08a960146dd4.jpg

„Dnes se veškerá pozornost Evropy a Spojených států upíná na Ukrajinu a Rusko. To, co se nyní děje, je ohromující. Cítím zodpovědnost za ochranu naší země,“ vysvětlil. Büden upřesnil, že se provedené vojenské úpravy týkají posílení ozbrojených sil zejména na ostrově Gotland a v Baltském moři. Velitel švédských ozbrojených sil také poznamenal, že švédští vojáci „nesedí nečinně“ a jsou připraveni pohotově reagovat na to, co se děje v bezprostřední blízkosti hranic Švédska.Západ v poslední době stále častěji tvrdí, že Rusko připravuje „invazi“ na Ukrajinu. Moskva to odmítá a zdůrazňuje, že pohyb vojsk na vlastním území nemusí nikoho znepokojovat. Jak Kreml opakovaně připomínal, takové výroky jsou využívány jako záminka pro umístění většího množství vojenské techniky a sil NATO u ruských hranic.Když prezident Ruska Vladimir Putin odpovídal v průběhu roční tiskové konference na otázku britské novinářky o „možném útoku“ Ruska na Ukrajinu, podotkl, že Moskva nikoho neohrožuje. „Copak jsme přišli k hranicím USA nebo k hranicím Velké Británie, nebo ještě někam? Přišli k nám, a teď nám říkají: Ne, teď bude i Ukrajina v NATO,“ zdůraznil hlava ruského státu.Dne 17. prosince zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Dokumenty již byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Jedna z klauzulí návrhu dohody navrhuje, aby NATO poskytlo záruky, že se aliance nebude rozšiřovat na Ukrajinu. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl Sputniku, že pokud NATO a USA nebudou reagovat na ruský požadavek bezpečnostních záruk, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211223/v-usa-uvedli-ze-nato-se-muze-priblizit-k-ruskym-hranicim-16965825.html

ukrajina

rusko

usa

evropa

švédsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, usa, evropa, ozbrojené síly, švédsko