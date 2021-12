https://cz.sputniknews.com/20211225/v-bratislave-se-strilelo-na-stedry-den-o-zivot-prisla-druzka-znameho-mafiana-16980190.html

V Bratislavě se střílelo na Štědrý den. O život přišla družka známého mafiána

V Bratislavě se střílelo na Štědrý den. O život přišla družka známého mafiána

Na Vlašské ulici v bratislavské městské části Nové město došlo k dramatu, které skončilo smrtí dvou lidí. Informaci přineslo několik místních bulvárních médií. 25.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-25T11:20+0100

2021-12-25T11:20+0100

2021-12-25T11:20+0100

slovensko

vražda

policie

střelba

bratislava

mafie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/987/56/9875610_0:163:3068:1889_1920x0_80_0_0_dfaeec0d1ee0f38177f9d0ab8de32791.jpg

Podle jejich informací se na jedné z bratislavských ulic v časných ranních hodinách vraždilo. Do jedné z luxusních haciend vrazilo před 3 hodinou ranní auto, které prorazilo bránu a do domu vešel muž se zbraní. Ten začal střílet. Jeho obětí se stala majitelka domu. Policisté našli dvě mrtvá těla krátce po 4. hodině ráno. Na místě činu byla zajištěna krátká kulová zbraň. V době útoku se měly ve vile nacházet i děti zavražděné ženy v teenagerském věku.Dům podle dostupných informací patřil známému mafiánovi Martinu Mikulcovi, který se v létě v roce 2020 oběsil. Martin Mikulec byl vysoce postaveným členem zločineckého gangu takáčovců. Obětí je podle zjištění zregiony.sk jeho bývalá družka Darina. Andrej, muž, který měl střílet, se na místě zastřelil. Podle médii byl přítelem z dětství a obchodním partnerem Martina Mikulce.TakáčovciPodle Slovenské tiskové agentury má svůj název skupina po svém zakladateli Janu Takáčovi, který zemřel v roce 2003. Svou protiprávní činnost skupina vede od 90. let. Tehdy hlavně působila v centru hlavního slovenského města, bratislavském Ružinově a Petržalce. Pak svou činnost rozšířila do Trnavského a Nitranského kraje země.Bývalý člen mafiánského gangu takáčovců podnikající v oblasti hazardu Martin Mikulec byl ještě v lednu 2017 spolu se dvěma desítkami dalších mužů obviněn ze zosnování zločinecké skupiny a z dalších trestných činů. Jeho tři firmy dosahovaly milionové tržby. Mužům zákona se tehdy přihlásil sám, soudce ho však ponechal na svobodě.Minulý rok se Martin Mikulec údajně chtěl z Chorvatska vrátit na Slovensko vypovědět, avšak dva vyšetřovatelé NAKA - Jan Čurilla a Pavol Ďurka ho od toho měli údajně odradit a znemožnit tak jeho výslech. Informaci o tom poskytl bývalý šéf operativců NAKA, Čurillův a Ďurkův bízký kolega jménem Ján Kaľavský. Na základě výpovědi Kaľavského nakonec inspekce obvinila vyšetřovatele Čurillu i Ďurku z maření spravedlnosti. Krajský soud v Bratislavě však 1. října rozhodl o jejich propuštění z vazby.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bratislava

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vražda, policie, střelba, bratislava, mafie