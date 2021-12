https://cz.sputniknews.com/20211225/v-kyjeve-promluvili-o-tom-jak-se-pokusil-zelenskyj-neuspesne-zatelefonovat-putinovi-16980990.html

V Kyjevě promluvili o tom, jak se pokusil Zelenskyj neúspěšně zatelefonovat Putinovi

V Kyjevě promluvili o tom, jak se pokusil Zelenskyj neúspěšně zatelefonovat Putinovi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se letos pokusil neúspěšně zatelefonovat svému ruskému kolegovi Vladimiru Putinovi, oznámil vedoucí kanceláře... 25.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-25T12:55+0100

2021-12-25T12:55+0100

2021-12-25T12:55+0100

svět

vladimir putin

ukrajina

rusko

volodymyr zelenskyj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/14694836_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_16a36db9bca0eaa1060886ccb059d577.jpg

„Náš prezident tam nikdy netelefonuje, není-li si jist tím, že jeho telefonát tam očekávají a jsou ochotni s ním hovořit. Byl letos pouze jeden pokus o navázání kontaktu (s Putinem). Už si nepamatuji, z jaké příčiny se beseda nekonala,“ řekl v interview pro portál Fokus.Jermak vyslovil názor, že se jednání konají jen v případě, když je jistota v tom, že „prezident Ruska je ochoten hovořit, a že bude téma pro rozhovor“.Vedoucí kanceláře přitom ujistil, že Zelenskyj je připraven na jednání a na schůzku s ruským prezidentem, uznal však, že není zatím konkrétní datum, kdy by se to mohlo uskutečnit.Zelenskyj dříve nejednou prohlásil, že není v současné době v kontaktu s Putinem, Kyjev je však připraven na schůzku s Moskvou v jakémkoli formátu, a sám Zelenskyj je ochoten zatelefonovat ruskému předákovi, aby zkoordinoval složité otázky.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov na začátku tohoto týdne řekl, že žádné konkrétní návrhy ohledně schůzky Putina a Zelenského Moskva od Ukrajiny nedostala. Dříve podotýkal, že není zatím jasno, jaký by mohl být pořad dne podobných jednání.Ukrajinské úřady zahájily v dubnu roku 2014 vojenskou operaci proti samozvané Doněcké a Luhanské lidové republice, které vyhlásily nezávislost po státním převratu v Kyjevě v únoru 2014. Podle nejnovějších údajů OSN se stalo oběťmi konfliktu asi 13 tisíc lidí. Otázka urovnání situace na Donbasu se projednává mj. v průběhu schůzek kontaktní skupiny. Avšak i po dosažení dohod o příměří pokračují přestřelky, v DLR a LLR bylo hlášeno ostřelování obytných čtvrtí ukrajinským těžkým dělostřelectvem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211225/nyt-pentagon-chce-poskytovat-ukrajine-vyzvedne-udaje-o-akcich-ruska-16978805.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, ukrajina, rusko, volodymyr zelenskyj