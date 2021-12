https://cz.sputniknews.com/20211225/v-ukrajinskem-naftogazu-uznali-ze-alternativa-ruskeho-plynu-neni-16978951.html

V ukrajinském Naftogazu uznali, že alternativa ruského plynu není

V ukrajinském Naftogazu uznali, že alternativa ruského plynu není

Ukrajina nemůže zatím zajistit dodávky plynu z alternativních zdrojů. Prohlásil to v interview pro RBK Ukrajina šéf společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko. 25.12.2021, Sputnik Česká republika

„Lodě s LNG (zkapalněným zemním plynem) kotvit v ukrajinských přístavech nemohou fyzicky. A dokonce z terminálu v Polsku se nemůže nyní zplyňovaný LNG dodávat na Ukrajinu potrubím,“ uznal šéf Naftogazu.Aby to bylo možné, je podle jeho slov nutno modernizovat systém plynovodů na území Polska. „Aby mohl plyn fyzicky přicházet na Ukrajinu, nebo aby mohl být například dodáván z Německa přes Polsko na Ukrajinu, je potřeba na polské straně blíže k území Ukrajiny rozšiřovat tato úzká místa a investovat do infrastruktury,“ vysvětlil Vitrenko.Na to je potřeba čas a investic ze strany Varšavy, která to zatím nedělá, protože očekává na tyto cíle peníze od Evropy, dodal šéf Naftogazu.Od roku 2015 nekupuje Kyjev ruský plyn přímo, ale fakticky ho vykupuje od Evropy. Od začátku září roku 2020 přešla Ukrajina plně k nákupu ruského plynu pomocí virtuálního reversu – asi polovina tranzitních objemů zůstává nyní na území Ukrajiny. Až do roku 2020 tomu bránila smlouva s Gazpromem: Ukrajina musela přijímat plyn na hranici s Ruskem a předávat ho společnosti Gazprom Export na hranici s Evropou. Proto užíval Kyjev fyzického reversu z EU, což mělo za následek zdražení suroviny.V Naftogazu Ukrajiny přitom tvrdili, že přímý import plynu z Ruska by ohrožoval svrchovanost země.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

