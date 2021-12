Vévodkyně Kate ukázala svůj skrytý talent. Lidé jsou unešení z její hry na klavír. Video

„Je to bezpochyby zážitek, který se naskytne jen jednou za život. Myslím, že jsme byli oba velmi nervózní, že to nepůjde podle plánu, ale ona byla naprosto neuvěřitelná. Není snadné jen tak se vrhnout ke klavíru a hrát se skupinou hudebníků, se kterými jste to nikdy předtím nedělali, ale ona to naprosto zvládla. Je to tak milá, laskavá a vstřícná osoba a udělala si čas, aby všem osobně poděkovala,“ řekl.