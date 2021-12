https://cz.sputniknews.com/20211225/vice-nez-sest-miliard--tolik-cesko-zaplatilo-zatim-za-vakciny-kolik-jich-ma-jeste-objednanych-16980355.html

Více než šest miliard – tolik Česko zaplatilo zatím za vakcíny. Kolik jich má ještě objednaných?

Více než šest miliard – tolik Česko zaplatilo zatím za vakcíny. Kolik jich má ještě objednaných?

Z přehledu zaplacených faktur ministerstva zdravotnictví vyplývá, že za vakcíny proti covidu-19 resort jejich výrobcům zaplatil od zahájení očkování do konce... 25.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-25T12:24+0100

2021-12-25T12:24+0100

2021-12-25T12:24+0100

česko

česká republika

peníze

účet

vakcína

objednavatel

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/15480333_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_60e3a8df99c80dc23fbbe20e809b6d60.jpg

Blesk píše, že od začátku očkování 27. prosince loňského roku zdravotníci aplikovali už více než 15 milionů dávek vakcíny. Skoro stejný počet vakcín by měl dorazit i v příštím roce, sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.Vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech se začalo v Česku očkovat jako první. Od té doby tvoří přes 80 procent všech podaných dávek. Přes 1,25 milionu dávek bylo vydáno i z vakcíny od společnosti Moderna, přes 880 tisíc pak od firmy AstraZeneca. Jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson&Johnson bylo naočkováno asi 404 tisíc osob.Nutno podotknout, že očkování vakcínami AstraZeneca a Janssen od Johnson&Johnson se v zemi utlumilo. U první zmíněné byl důvodem malý zájem po podezřeních souvisejících se vznikem krevních sraženin. U Janssenu poté, co ukázaly studie rychlý pokles protilátek.Podle něj chce vláda vyhodnotit, jestli se budou vakcíny upravovat, do konce ledna.Za zmínku též stojí, že za první rok očkování bylo spotřebováno přes 15 milionů dávek vakcín, dalších 14,7 milionu je objednáno ještě pro příští rok. V prvním čtvrtletí se jedná o 5,1 milionu, v tom druhém pak 5,5 milionu a ve třetím 4,1 milionu. Čtvrtý kvartál je podle mluvčího resortu v řešení. Dodal ale, že údaje o objednaných vakcínách jsou orientační a budou se měnit.S největší pravděpodobností bude mít Česko více vakcín, než využije. Již v tomto roce jich část darovalo dalším zemím.Konec nouzového stavuVláda Petra Fialy nepožádala o prodloužení nouzového stavu, který platil od 26. listopadu, což znamená, že ten skončí o půlnoci 25. prosince. Po ukončení nouzového stavu již nebude platit omezení provozní doby barů, klubů, restaurací, a dalších provozoven, které dosud mohly fungovat jen do 22.00 hodin. Od zítřka již nebude platit ani zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti.Nehledě na konec nouzového stavu, řada omezení zůstane v platnosti. Jedná se například o omezení počtu účastníků hromadných akcí, který nesmí přesáhnout tisíc sedících lidí, v případě akcí, kde lidé nesedí u stolů, maximální číslo účastníků je omezeno na 100 osob. V období od 29. prosince do 2. ledna budou platit přísnější opatření, počet účastníků hromadných akcí bez míst k sezení se omezí na 50 osob. Stejně jako před tím, veřejných akcí se budou moci zúčastnit jen naočkovaní a ti, kteří již prodělali covid-19.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, peníze, účet, vakcína, objednavatel, koronavirus