Volby nic nevyřeší: Okamura řekl, kdo skutečně vládne v Česku

Současné politické elity se nejvíce bojí demokracie, míní šéf SPD Tomio Okamura. Podle něj je děsí, že by lidé mohli rozhodnout o vystoupení z EU či že budou... 25.12.2021, Sputnik Česká republika

„To, čeho se v uvozovkách ‚demokratičtí‘ politici nejvíce děsí, je demokracie. Demokracie, to je vláda a moc v rukou lidu, tak, jak to říká platná česká Ústava,“ prohlásil Okamura na svém účtu na Facebooku. Podle něj skutečná demokracie musí zahrnovat právo na uspořádání referenda. Současná elita se však prý bojí toho, že by lidé mohli odmítnout EU, „covidovou tyranii“, imigraci či Green Deal.Zároveň se šéf SPD domnívá, že dokud budou nastavena nedemokratická pravidla, řádné či mimořádné volby nedokážou vyřešit žádný ze systémových problémů.Tyto strany obvinil z toho, že si z veřejných peněz rozdělují miliardy na financování volební kampaně i na odměny svých sponzorů a kmotrů, kteří je podle něj skutečně řídí.Politik dále upozornil, že SPD ihned po posledních volbách předložila nové Sněmovně návrh zákona o obecném referendu, podle kterého by občané mohli rozhodovat o čemkoli, co Ústava nezakazuje, a to včetně o zvyšování daní, odvolatelnosti politiků, zrušení Senátu, ochraně hranic, setrvání v EU, migraci i Green Dealu.Kromě referenda chce SPD ve Sněmovně prosadit zákony o zestátnění exekutorů, pomoci lidem v dluhových pastech, minimálním základním důstojném důchodu a zvýšení pomoci invalidům a rodinám s dětmi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

