Vondráčková dojala novou fotkou své fanoušky až k slzám

Na nové fotce je zachycena Lucie zřejmě se svým synkem a babičkou. „4 generace. Krásné Vánoce všem. Díky za překrásný rok,“ napsala ke snímku.Z fotky je cítit pohodová atmosféra a fakt, že si zřejmě všichni užívají jeden druhého. A možná právě to kromě jiného její fanoušky v tomto svátečním období tak rozněžnilo.Mnoho z jejích sledujících zpěvačce nezapomnělo popřát krásné Vánoce a vánoční svátky. „Krásné a veselé vánoční svátky vám všem,“ uvedl jeden z uživatelů. „Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok,“ zněl další komentář.„Milá Lucinko, přeji Vám a Vaší rodině krásné a pohodové Vánoce,“ popřála Lucii další sledující.Někteří připojili dokonce i básničku. „Na Vánoce plná bříška, spoustu dárků od Ježíška, pohodu a klid, tak jak to má být. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným Novým rokem.“Další zmínili i babičku. „Babička také vypadá skvěle na 92 let. Krásné Vánoce napříč všem generacím,“ zaznělo.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka. Letos v září se tajně vzali. Lucie má z manželství dva syny Matyáše a Adama.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

