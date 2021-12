https://cz.sputniknews.com/20211226/at-v-pripade-valky-by-ruske-tanky-vjely-do-kyjeva-hned-prvni-den-16993875.html

AT: V případě války by ruské tanky vjely do Kyjeva hned první den

AT: V případě války by ruské tanky vjely do Kyjeva hned první den

Rusko nebude potřebovat ani celý den k dobytí Kyjeva v případě hypotetického vojenského konfliktu s Ukrajinou, píše American Thinker. 26.12.2021, Sputnik Česká republika

Publikace zdůrazňuje, že rozšíření NATO na východ po skončení studené války bylo chybou, která vedla k současné napjaté situaci. Podle autorů jsou vojenské akce možné, pokud se Severoatlantická aliance pokusí začlenit Ukrajinu do organizace.Časopis upozorňuje na skutečnost, že pro Rusko možný začátek bojových akcí „není spojen se zvláštními riziky, ať už vojenskými, politickými nebo ekonomickými“.Ruská armáda má převahu nad ozbrojenými silami Ukrajiny a americký prezident Joe Biden narovinu prohlásil, že NATO nezasáhne do případného vojenského konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem, připomíná American Thinker. Navíc, i kdyby si to americký vůdce rozmyslel, země aliance, které snížily svůj vojenský potenciál, nebudou schopny konkurovat ruským ozbrojeným silám, domnívají se autoři článku.Politické důsledky se omezí na odsouzení, tvrdí list. Západ nedokáže se ekonomicky postavit Moskvě.V poslední době Západ stále častěji tvrdí, že Rusko připravuje „invazi“ na Ukrajinu. Moskva to odmítá a zdůrazňuje, že nikoho neohrožuje a pohyb vojsk na vlastním území nemusí nikoho znepokojovat. Kreml opakovaně upozorňoval na skutečnost, že takové útoky jsou používány jako záminka k umístění většího počtu vojenské techniky a sil NATO u ruských hranic.V polovině prosince zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí návrh smlouvy se Spojenými státy a dohody s aliancí. Dokumenty již byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Moskva v jednom z bodů projektu navrhuje, aby aliance poskytla záruky, které vylučují další postup bloku východním směrem - zejména na ukrajinské území.Jak opakovaně zdůrazňoval prezident Vladimir Putin, expanze NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na Ukrajině jsou pro Moskvu červené čáry. Ministr zahraničí Sergej Lavrov poukázal na to, že blok zvyšuje dodávky zbraní do Kyjeva a v zemi se také zvýšil počet západních instruktorů. Podle jeho názoru by to mohlo vyprovokovat ukrajinské orgány „k vojenským dobrodružstvím“, což vytváří přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

