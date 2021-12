https://cz.sputniknews.com/20211226/bizarni-darek-pro-ministra-sikela-se-pochlubil-ze-dostal-znamou-prirucku-pro-statni-prevrat-16997539.html

Bizarní dárek pro ministra. Síkela se pochlubil, že dostal známou příručku pro státní převrat

Nový český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela byl se svými dárky k Vánocům zřejmě spokojen. Na svém twitterovém účtu zveřejnil foto s knihami, z nichž se... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

Jozef Síkela, který se ujal funkce ministra průmyslu a obchodu poté, co svou kandidaturu na tuto pozici stáhl místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik, před tím působil jako investor a manažer v oblasti bankovnictví. Možná i kvůli tomu se příbuzní a kamarádi novopečeného českého ministra rozhodli, že Síkelovi neuškodí získat nové teoretické znalosti v politické sféře, a darovali mu několik užitečných knih světoznámých autorů.O svých dárcích, které dostal k Vánocům, informoval ministr Síkela na svém účtu na Twitteru, kde nasdílel fotku se čtyřmi knihami. Jednou z nich je Vladař napsaný italským politikem, diplomatem a filozofem Niccolem Machiavellim, který je často považován za zakladatele politologie. Ještě zajímavějším a zároveň nejednoznačným dárkem se stala kniha Státní převrat - praktická příručka, která je nejznámějším dílem amerického vojenského stratéga a specialisty v oblasti mezinárodních vztahů Edwarda Luttwaka.Reakce uživatelůVětšina sledujících, kteří se nechali slyšet v komentářích pod tweetem Síkely na Twitteru, ocenila výběr Ježíška, někteří dokonce přišli se svými tipy ohledně toho, co by si měl přečíst ministr před tím, než se začne úplně orientovat v politickém prostředí. Byly totiž doporučeny takové knihy jako Od Palackého k Babišovi – Česká politika 19. až 21. století a SAS: Příručka, jak přežít.Další uživatel ale pochybuje, že Síkela bude mít dostatek času na to, aby si to všechno stihl přečíst.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

