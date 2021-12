https://cz.sputniknews.com/20211226/eu-pozaduje-po-rusku-nekolik-miliard-odskodneho-za-nahrazeni-importu-16991389.html

EU požaduje po Rusku několik miliard odškodného za nahrazení importu

EU požaduje po Rusku několik miliard odškodného za nahrazení importu

Evropská unie požádala Rusko, aby zaplatilo odškodné ve výši 290 miliard eur za „diskriminaci“ evropského zboží pomocí politiky nahrazení importu. Uvádí se to... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

V prohlášení stojí, že Moskva dlouhou dobu připravovala opatření, která dnes vytvořila pro evropské společnosti nepříznivou situaci v obchodu s ruskými státními podniky a dalšími organizacemi. Jde zejména o nákupní systém.EU připomíná, že Brusel nejednou nastolil tuto otázku na dvoustranných schůzkách a na fórech Světové obchodní organizace, avšak žádná rozhodnutí nebyla přijata.Podle dat WTO činila v roce 2019 cena tendrů ruských státních podniků 23,5 bilionu rublů, což se přibližně rovná 20 % HDP země.EU vyzvala Rusko ke zrušení omezení, anebo k jejich souladu s pravidly organizace, avšak v Moskvě mají za to, že tato opatření neodporují jejím závazkům.USA již dříve zkritizovaly Rusko za politiku nahrazení importu, kterou označily za odporující pravidlům WTO, a slíbily odvetná opatření. Hlavní nároky USA souvisí s tím, že země poskytuje, podle jejich názoru, preference vlastnímu zboží a službám, ztělesňuje program nahrazení importu v IT sektoru, zachovává „vědecky neodůvodněná“ importní omezení v zemědělském odvětví, posiluje státní kontrolu v ekonomice a zpřísňuje obchodní restrikce. Mluvčí ruského MZV Maria Zacharovová označila obvinění USA z porušení pravidel WTO za neodůvodněná.Vztahy mezi Moskvou a západními státy se zhoršily kvůli situaci na Ukrajině a kolem Krymu, který se znovusjednotil s Ruskem podle výsledků referenda na poloostrově. Západ obvinil Moskvu ze zásahu a zavedl proti ní sankce. Rusko podniklo odvetná opatření a zahájilo nahrazení importu. V Moskvě nejednou zdůraznili, že se s ní nedá mluvit řečí restrikcí, že je to kontraproduktivní. Ruská strana také opakovaně prohlásila, že se neúčastní vnitřního ukrajinského konfliktu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

