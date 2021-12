https://cz.sputniknews.com/20211226/fanousci-jasaji-ewa-farna-svym-zpevem-prekonala-mariah-carey-ve-videu-tanci-s-tehotenskym-briskem-16982731.html

Fanoušci jásají: Ewa Farna svým zpěvem překonala Mariah Carey! Ve videu tančí s těhotenským bříškem

All I want for Christmas is… Svou verzi této světoznámé vánoční písně poskytla svým fanouškům na Štědrý den zpěvačka Ewa Farna. Na své stránce na TikToku... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-26T06:58+0100

2021-12-26T06:58+0100

2021-12-26T06:58+0100

„Šťastné a Veselé, moji milí! Buďte zdraví, šťastní, milující a milováni! Dekuju za nádherný rok,“ poblahopřála Ewa Farna svým sledujícím na sociálních sítích.Na nahrávce, kterou k příspěvku připojila, je vidět zpěvačku točící se v kruhu a zpívající ikonickou vánoční píseň zpěvačky Mariah Carey All I Want For Christmas Is You. Vzhledem k uvolněnosti jejích pohybů si přitom není možné představit, že je zpěvačka v pokročilém stadiu těhotenství. I v těhotenství se tak oblíbená česká zpěvačka vesele kroutí do rytmu všem známé hudby. Závěrem své sledující potěšila ladnými pohyby.Fanoušci si všimli, že Ewě na videu rovněž ladí i takové detaily, jako jsou modře nalakované nehty s modrými ozdobami na vánočním stromku.Mnozí si pochvalovali, že její výkon je ještě lepší než originál.„Lepší než Mariah,“ zaznělo.„Jeden z nejlepších výkonů této písně, který jsem slyšela,“ napsala jedna uživatelka na Instagramu.„Jak nenávidím vánoční písně, tak miluji tvou verzi,“ dodala další.„Evi jste prostě úžasná, miluju tu vaši bezprostřednost. Ten váš osobitý humor. Jste super jednička Evička,” okomentovala jiná fanynka.„Úžasná, krásná a navzdory mladému věku velmi chytrá žena. A taky ten hlas,” poznamenal jeden komentátor.A samozřejmě mnoho lidí popřálo zpěvačce krásné Vánoce a šťastné a veselé svátky.Zmiňme, že Ewa si nyní užívá zasloužený odpočinek poté, co odmoderovala přímé přenosy finálových kol sedmé řady soutěže ČeskoSlovenská Superstar. Svým moderátorským výkonem i módními kreacemi nadchla diváky, kteří oceňovali vtipnost a zároveň serióznost jejího vystupování.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Manželé nyní čekají druhého potomka. Zmiňme, že dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

