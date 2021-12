https://cz.sputniknews.com/20211226/hromadne-nestesti-v-prazskych-modranech-pres-30-lidi-se-v-sobotu-v-noci-otravilo-plynem-16988660.html

Hromadné neštěstí v pražských Modřanech: Přes 30 lidí se v sobotu v noci otrávilo plynem

Hromadné neštěstí v pražských Modřanech: Přes 30 lidí se v sobotu v noci otrávilo plynem

Pražská zdravotnická záchranná služba v sobotu pozdě večer na svém Twitteru informovala o hromadném neštěstí v Modřanech, v jehož důsledku došlo k otravě více... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

Na místě podle záchranné služby zasahovaly čtyři posádky, a také speciální sanitka pro mimořádné situace Atego, ve které lze přepravit až 12 pacientů najednou.Záchranáři na místě také ošetřili několik dětí, jejich stav ale nevyžadoval hospitalizaci.„Zkontrolovali jsme celkem 32 osob, včetně dětí,“ uvedli záchranáři na Twitteru a později dodali, že 27 z nich následně rozvezli do pěti pražských nemocnic.Podle pražských hasičů, kteří na místě zasahovali v několika jednotkách, došlo k úniku jedovatého plynu v rodinném domě.„Několik osob je v péči záchranky, my odvětráváme dům a měříme koncentrace,“ upřesnili hasiči.Portál Novinky.cz tvrdí, že k události došlo v ulici Urbánkova.Okolnosti incidentu nyní zjišťuje policie.Požár bytu v BratislavěV bratislavské části Petržalka na začátku týdne krátce před 23.hodinou došlo k požáru bytu. Na místo byli přivolání policisté a hasiči, kteří bojovali s plameny ve druhém patře osmipatrového domu.Hasiči postupně evakuovali 16 lidí, které na místě ošetřili záchranáři. Z toho počtu lidí bylo šest převezeno do nemocnice na další ošetření.Jakmile se hasičům podařilo oheň uhasit, přijeli na místo vyšetřovatelé, kteří hledali příčinu požáru. Ohniskem požáru byl označen byt na druhém poschodí, kde došlo podle dostupných informací k nesprávné manipulaci s ohněm. Na místě bylo nalezeno také shořelé tělo psa a kočky. Příčinou požáru byla neodborná manipulace s ohněm.Požár nepoškodil pouze tento jeden byt, ale došlo také k poškození fasády bytového domu a celková škoda se odhaduje na 150 000 EUR. Hasiči oheň uhasili půl hodinu po půlnoci. Jakmile byly byty zkontrolovány, mohli se obyvatele vrátit zpět do svých domovů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

