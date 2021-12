https://cz.sputniknews.com/20211226/kam-zmizely-koledy-proc-lidovky-utoci-na-tradici-zebrickem-nejhorsich-vanocnich-pisni-16989081.html

Kam zmizely koledy? Proč Lidovky útočí na tradici žebříčkem „nejhorších“ vánočních písní?

Místo abychom oslavili pokoj Vánoc, český mainstream na webu Lidovek přinesl absurdní antirating „nejhorších“ vánočních písní. V národě se říká, že kritizovat... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

Lidovky zařadily mezi „nejhorší“ vánoční písně Vánoce, Vánoce přicházejí či Ledeckého písničku Sliby se mají plnit o Vánocích. Zaráží předně fakt, že místo toho, aby byli lidé podněcováni k národním tradicím, ke zpěvu, jsou konfrontováni s něčím údajně negativním. Co tomu říkáte? Vím o vás, že jste katolík, otevřený všem denominacím. Jak byste viděl postoj mainstreamu k Vánocům, koledám a vánočním písním?Interview s Petrem Hannigem prokládáme citacemi slavných koled/umělých vánočních písní, které považujeme s panem magistrem za zdařilé.Petr Hannig: Má to spojitost s tím, že k negativnímu vidění Vánoc nás nutí někteří eurokomisaři a (ultralevicoví) europoslanci. Jde jim o to, aby byly Vánoce vymazány z myslí lidí…Ale proč?Asi se chce, aby veškeré národní tradice jako takové stoupou propadly. Vánoce nás totiž spojují s minulými generacemi. Vždycky, když se setkáváme u štědrovečerní večeře, a i když kontemplujeme mezi svátky před Silvestrem, vzpomínáme na své předky. Někteří z nás musí na své rodiče už jen vzpomínat…Doposud v Češích zní tradice, jejichž vibrace se přenáší po celá desetiletí, možná staletí. Je to něco jako národní dědictví. EU se snaží veškerá národní dědictví eliminovat, protože si někdo myslí, že o to rychleji proběhne evropská integrace i na mentální úrovni…Karel Gott: Naše první Vánoce (tzv. vánoční píseň) Jinak já sám jsem člověkem věřícím, k socialistické umělé písni vánoční Vánoce, Vánoce přicházejí jsem si nikdy vztah nenašel. Není to koleda, je to skutečně umělá píseň, která se skrze text dostala do okruhu písní o Vánocích, autorem je skladatel, klavírista a herec Jaromír Vomáčka (text pochází od Zdeňka Borovce). Vomáčka je ten samý autor, který složil protestní píseň Běž domů, Ivane. Zadělal si tím na problémy s režimem, takže pak nemohl veřejně působit.Vánoce, Vánoce přicházejí je písnička, která je podle mne jistou socialistickou obdobou současné snahy EU modifikovat to, jak Vánoce prožíváme. Jde o úlitbu aktuálnímu/dobovému politickému – „tomu správnému“ – názoru. O Vánocích přece má jít o pokoru, o lásku. K socialistické písni, již antirating Lidovek umístil na první anti příčku: nesouhlasím s tím, když se Vánoce jakkoli zpochybňují. Vánoce, Vánoce přicházejí je „šlágr“, který se zkrátka nepovedl. To, že Lidovky vůbec píší a vánočních písních v negativním klíči, to je jiný problém, viz výše. Vzaly si pár písniček jako záminku, to je celé.Ale Vánoce mají i světský rozměr, nejsou všichni věřící…Ano. Ale pro mne světlo přichází z narození Krista. V písni Vánoce, Vánoce přicházejí se předvádí až jakési obžerství, což nemám rád, je mi to protivné, zkrátka se duch Vánoc pomíjí. Hodnota je jinde. Tou je rodina, děti, pokora. Vánoce se nesmí ideologizovat a neměl by se z nich dělat konzum. Prostě na této písni se částečně dá demonstrovat to, co nám vadí dnes, když se Vánocům upírá ten skutečný vánoční duch. Jinak antirating vánočních písní je dost absurdní záležitost a ještě horší je snaha EU vánoce vyškrtnout…Co sa stalo, přihodilo na horáchDo antiratingu Lidovek se dostala Ledeckého píseň Sliby se mají plnit o Vánocích… Zde osobně celkem nechápu, proč Lidovky vzaly na pranýř zrovna tuto kompozici.Taky nechápu. Co je špatného na tom, že se „sliby mají plnit o Vánocích“? Já bych ji tam nezařazoval, když už bychom se měli bavit o těch tzv. „nejhorších“ písních… Píseň Janka Ledeckého považuju za citlivou, která vánoční atmosféru jistě navozuje.Petr Hannig v 60. letech napsal umělou koledu Poslouchejte všichni lidé Jak vy sám trávíte Vánoce? Zpíval jste koledy a vánoční písně?V kostele jsem si s ostatními zazpíval Splnilo se písmo svaté, Půlnoční hodina, samozřejmě také Narodil se Kristus pán. To jsou pravé koledy a pravé české Vánoce.Karel Gott: Bílé Vánoce (autorem je ruský emigrant Irving Berlin), velmi populární vánoční píseň v Česku Dnes mi přijde, že v České republice obecně méně zpíváme, nejen na Vánoce. Platí ještě – „co Čech, to muzikant“? Lidé si takhle odvyknout na národní popěvky a typickou melodiku…Jediná „instituce“, která toto ještě dodržuje, tou je dnes Šlágr TV. Smutné, vždyť by to mělo příslušet veřejnoprávním médiím. Na Šlágru TV byl koledám věnován dvouhodinový pořad… Zněly tu výkony operních div. Moc povedené. Majitel této televize má problémy, nedostává reklamy… Mám důvod si myslet, že stojíme na prahu nebezpečí zničení národní kultury. Ohrožen je i obecný vkus.Koleda Narodil se Kristus PánDěkujeme za rozhovor a přejeme klidné prožití Vánoc a hezký celý příští nový rok.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

