Konec jedné lásky. Známe důvody rozchodu Bagárové a Muradova

„Na každém šprochu, pravdy trochu.“ Toto české přísloví je velmi trefné a bohužel platí i v případě pohledné zpěvačky. Již dlouho si totiži vrabci na střeše štěbetali, že Bagárová a Muradov již nejsou ve vztahu. A je to tak. Po třech letech jejich vztah skončil rozchodem.Již včera Monika uvedla, že se s Machem „rozešli z mnoha důvodů“. Jedním z nich bylo to, že její přítel věčně nebyl doma, což se na vztahu podepsalo. Místo toho, aby se věnoval rodině, a především malé dcerce Rumince, upřednostnil svou kariéru.To ale zřejmě nebylo vše. Pár měl mnohem více trablů, a dokonce se v této souvislosti hovoří i o nevěře. K Bagárové se totiž měly donést zvěstiz Uzbekistánu, odkud Muradov pochází a kde i většinu času žije.„Už je i odstěhovaná. Hlavně je už smířená. Jako bolí ji to, ale ona to dá. Konečně se může nadechnout. Je to pro ni spíš výhra. Takhle by se utrápila. Dělala pro záchranu fakt maximum,“ poznamenal nejmenovaný zdroj.Ten také dodal, že Muradov není zlý člověk, ale zkrátka je pro nějkariéra nyní přednější. Možná si to vše časem uvědomí, ale to už bude nejspíše pozdě…Pokud jde o Bagárovou, ta ve svém oznámení rozchodu na Instagramu přiznala, že pro ni celá situace není lehká a že je bolestivá. A i když se snažila vztah všemožně zachránit, nestačilo to. Od své rodiny, kolegů, kamarádů a fanoušků na sociální síti se však dočkala obří podpory a milých slov.Monika BagárováMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

