Lucie Vondráčková prozradila, co ji na začátku vztahu spojovalo s Vojnarem. To už ale neplatí

O tom, že oblíbená česká zpěvačka Lucie Vondráčková již nějaký ten pátek tvoří pár s moderátorem Petrem Vojnarem, se ví. Nyní se ale zamilovaná dvojice začala... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

Naposled přijali pozvání do soutěže Máme radí Česko, kde si zasoutěžili bok po boku ve stejném týmu. A u této příležitosti na sebe prozradili hned několik tajností.Když se Vondráčková s Vojnarem vyjadřovali k pozvání do zmiňovanéhopořadu, zpěvačka odtajnila, z čeho měla největší obavy.Její slova záhy doplnil sám Vojnar, který žertovně uvedl: „Byl jsem nominován, že když už má ze sebe někdo udělat vola, tak to budu já.“V novém díle budou moc diváci vidět, jak si Vondráčková užíváotázky na literární díla. Bavila jí také hra s krabicí a bombou, které se většina soutěžících bojí.Pokud jde ale o Vojnara, ten nebyl zrovna dvakrát nadšený z toho, co v soutěži předvedl.Řeč samozřejmě přišla i na to, že se pár vcelku často objevuje ve společnosti na akcích, i když je známo, že Lucie tyto věci příliš nevyhledává.Lucie však poznamenala, že tam ráda chodí i kvůli svému partnerovi.Logicky se tak nabízela otázka, zda společně chodí do lesa a na procházky v přírodě.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka, a v roce 2022 se jim narodí další potomek. Letos v září se navíc tajně vzali. Lucie má z manželství dva syny Matyáše a Adama.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

