Muž, který urazil Bidena, čelí výhrůžkám

Urážka prezidenta Spojených států amerických během živého vysílání má pokračování. Bývalý policista a otec čtyř dětí Jared Schmeck uvedl, že po svém slavném... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

Fráze „Do toho, Brandone!“ (Let's go, Brandon) se stala memem odpůrců prezidenta Joea Bidena, kteří ji používají, když chtějí prezidenta poslat do p*dele. A právě touto frází ukončil pětatřicetiletý bývalý policista telefonát s prezidentem a první dámou na Štědrý večer. Nyní tvrdí, že kvůli tomu dostává výhružné telefonáty.Podle svých slov proslavený volající necítí vůči Bidenovi žádnou nenávist a nechtěl ho nijak zneuctít. Myslí si ale, že by prezident měl lépe odvádět svou práci.Dále uvedl, že se nepovažuje za stoupence bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ale za „svobodomyslného Američana a následovníka Ježíše Krista“.Schmeck řekl, že jako každý rok se svou rodinou zavolal v pátek o Vánocích do střediska Severoamerického velitelství protivzdušné obrany NORAD, které ve sváteční dny sleduje pohyb Santy Clause na radaru. Neměl prý tušení, že na opačné straně bude prezident se svou manželkou Jill a že se telefonát bude vysílat živě.Následně měl s Bidenovými přátelskou besedu. Joe Biden se dozvěděl, že Schmeckův syn se taky jmenuje Hunter jako jeho syn. Dále se bavili o tom, co si jejich děti nejvíce přejí k Vánocům.„Doufám, že budete mít skvělé Vánoce. Veselé Vánoce a do toho, Brandone,“ odpověděl Schmeck. Na to Biden, který nejspíše o dvojsmyslu fráze nevěděl, řekl, „do toho, Brandone, souhlasím.“Svým „počinem se Schmeckova rodina pochlubila na sociálních sítích. Následně ale začala dostávat výhružné telefonáty.Samotná fráze „do toho, Brandone“ vznikla během říjnových automobilových závodů NASCAR v Alabamě. Během rozhovoru vítěze Brandona Browna s reportérkou NBC Sports za ním skandoval dav „Fuck Joe Biden“. Reportérka ale ve vysílání řekla, že lidé oslavují vítěze a křičí „Let's go Brandon“. Od té doby se to stalo oblíbeným heslem odpůrců amerického prezidenta.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

