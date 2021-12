https://cz.sputniknews.com/20211226/o-maji-rusove-a-ukrajinci-spolecneho-britsky-list-uvedl-hlavni-rys-ktery-je-odlisuje-od-zapadu-16998078.html

Сo mají Rusové a Ukrajinci společného? Britský list uvedl hlavní rys, který je odlišuje od Západu

Сo mají Rusové a Ukrajinci společného? Britský list uvedl hlavní rys, který je odlišuje od Západu

Britské noviny The Independent uveřejnily článek o „Rusku za třicet let“, který se dotýká tématu vnímání hodnot. Novinářka Mary Dejevsky vyjádřila názor, že... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

„Vrozený socialistický konzervatismus <...> spojuje ruský pohled na svět v otázkách, jako jsou například sňatky osob stejného pohlaví, gender nebo respekt k náboženství, spíše se světonázorem obyvatel Polska, Maďarska a Ukrajiny, než s názory obyvatel západní Evropy,“ píše se v článku.Autorka také uvažovala o nové generaci, která by během následujících 30 let mohla podle jejího předpokladu ovlivnit dnes ustálené hodnoty v zemi. Přesto v jednom z aspektů podle ní zřejmě nedojde ke změnám, a sice ve vztahu k vlasti.Novinářka se domnívá, že do budoucna může mít takový postoj podstatně víc podkladů. Díky méně konzervativním manažerům z nové generace se Rusko podle autorky stane „zemědělštější mocností“ a dosáhne úspěchu v „zelené“ ekonomice. Variantu s prosperitou do budoucna podle ní opravdu není třeba vylučovat.„Zemědělská hojnost, čistý vzduch, čistá voda, čistší energie, vyšší životní úroveň a progresivnější sociální i kulturní hodnoty umožní Rusku vstoupit do evropského tábora, kde se nakonec bude moci prosadit prostřednictvím takové multilaterální bezpečnostní dohody, na které trvalo od rozpadu Sovětského svazu,“ shrnula novinářka.Západ v poslední době stále častěji tvrdí, že Rusko připravuje „invazi“ na Ukrajinu. Moskva to odmítá a zdůrazňuje, že pohyb vojsk na vlastním území nemusí nikoho znepokojovat. Jak Kreml opakovaně připomínal, takové výroky jsou využívány jako záminka pro umístění většího množství vojenské techniky a sil NATO u ruských hranic.Moskva minulý týden zveřejnila návrhy smlouvy s USA a dohody s členskými státy NATO, které mimo jiné obsahují ustanovení o vzájemných bezpečnostních zárukách v Evropě, o nerozmístění raket středního a kratšího doletu ve vzájemném dosahu a odmítnutí dalšího rozšiřování aliance, a to včetně bývalých republik SSSR. Jak řekl náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov, pokud Západ na tyto požadavky nezareaguje, může začít nové kolo konfrontace.Pokud USA a NATO odmítnou poskytnout Rusku bezpečnostní záruky, může být reakce Moskvy velmi různá, výběr variant bude záviset na doporučení vojenských expertů, řekl ruský prezident Vladimir Putin v pořadu televizního kanálu Rossija 1.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

