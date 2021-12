https://cz.sputniknews.com/20211226/putin-odpoved-ruska-na-rozsireni-nato-na-vychod-muze-byt-nejruznejsi-16990035.html

Putin: Odpověď Ruska na rozšíření NATO na východ může být nejrůznější

Putin: Odpověď Ruska na rozšíření NATO na východ může být nejrůznější

V případě, že USA a NATO odmítnou poskytnutí záruk bezpečnosti Ruska, může být reakce Moskvy nejrůznější. Vše bude záviset na doporučeních vojenských expertů... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-26T10:45+0100

2021-12-26T10:45+0100

2021-12-26T10:45+0100

svět

vladimir putin

nato

ukrajina

rusko

usa

hranice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/16956028_0:0:3331:1873_1920x0_80_0_0_a193e8346947ef6cae4882dc430a0b61.jpg

„(Reakce, pozn. red.) může být nejrůznější. Závisí to na návrzích, které mi učiní naši vojenští experti,“ řekl prezident v rozhovoru pro pořad Moskva. Kreml. Putin novináři Pavlu Zarubinovi.Ruský lídr zároveň zdůraznil, že Rusko hodlá usilovat o dosažení pozitivních výsledků jednání o dané otázce. „Doufám, že se to stane, poněvadž jsme to nenavrhli proto, abychom něco zablokovali a zlikvidovali, ale proto, abychom dosáhli diplomatického výsledku na jednáních, zakotveného, jak jsem již řekl, právně, v rámci dokumentů, které jsme navrhli. Hodláme usilovat právě o to,“ dodal Putin.Ruský prezident na tiskové konferenci 23. prosince prohlásil, že další aktivity Moskvy nebudou záviset na průběhu jednání s USA o bezpečnostních zárukách, ale na bezpodmínečném zajištěné bezpečnosti Ruska „dnes a v historické perspektivě“. Podle Putina dala ruská strana v souvislosti s tím „jasně a přesně“ na srozuměnou, že „další postup NATO na východ je nepřijatelný“.Putin si postěžoval, že Rusko není tím, kdo rozmisťuje rakety poblíž hranic USA, ale „USA se přiblížily se svými raketami k našemu domovu a jsou na prahu našeho domova“. Prezident si také položil otázku, jak by reagovali Američané na to, kdyby Rusko rozmístilo své rakety na hranice Mexika nebo Kanady s USA.Ministerstvo zahraničí RF zveřejnilo dne 17. prosince návrhy smlouvy s USA o bezpečnostních zárukách, a také dohody o opatřeních na zajištění bezpečnosti RF a členských států Severoatlantické aliance. Americké straně byly předány dne 15. prosince na schůzce na ruském diplomatickém úřadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211225/svedsko-zvysilo-bojeschopnost-ozbrojenych-sil-v-souvislosti-s-denim-kolem-ukrajiny-16985738.html

ukrajina

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, nato, ukrajina, rusko, usa, hranice