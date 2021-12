https://cz.sputniknews.com/20211226/slovensky-resort-obrany-upozornil-na-planovane-presuny-vojenske-techniky-pres-uzemi-sr-16993705.html

Slovenský resort obrany upozornil na plánované přesuny vojenské techniky přes území SR

Slovenský resort obrany upozornil na plánované přesuny vojenské techniky přes území SR

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvatele Slovenska, že v období od 27. prosince 2021 do 2. ledna 2022 je přes území SR plánován jeden silniční přesun... 26.12.2021, Sputnik Česká republika

V období od 27. prosince 2021 do 2. ledna 2022 se uskuteční také silniční přesuny techniky Ozbrojených sil SR v rámci Slovenska, a to na trasách Michalovce - Sereď, Sereď - Martin, Moldava nad Bodvou - Michalovce, Rožňava - Nitra, Kuchyně - Sereď , Sereď - Hlohovec, Banská Bystrica - Sliač, Dubnica nad Váhom - Levice, Trenčín - Sliač, Moldava nad Bodvou - Sliač, Nitra - Bratislava a zpět a v rámci Seredě a Moldavy nad Bodvou.Vojenská smlouva s USASlovenský resort obrany a resort zahraničních věcí před několika dny představily smlouvu o obranné spolupráci s USA. Před třemi lety se ji nepodařilo podepsat kvůli odporu ze strany SNS. V současnosti by s přijetím smlouvy neměl být problém, protože ji údajně podporuje celá vládní koalice. V případě ratifikace by měla smlouva s USA pomoci i dvojici vojenských letišť, která by získala více než 100 milionů eur na modernizaci.Jednání o tvz. Defence Cooperation Agreement (DAC) se podařilo dotáhnout po téměř čtyřech letech. Dohoda upravuje základní právní rámec pro posílené partnerství a spolupráci Slovenska s USA v záležitostech obrany, bilaterálních vztahů a spolupráce v rámci NATO.Podle Nadě je dohoda logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce slovenských ozbrojených sil s vojenskými silami USA a potřeb, které vznikly při cvičeních, společném působení v zahraničních operacích, nebo v diskusi o dalším rozvoji ozbrojených sil.Jak dodal, dohody na smlouvě bylo dosaženo i na úrovni koalice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

